دولت، شهرها را از حق استفاده از ارزش افزوده محروم نکند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان حضور وزیر دادگستری در جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: ارزش افزوده یک درآمد مستحکم برای شهرداری ها است و این درآمد مخصوص به همان شهر است.

وی اظهار داشت: با روند پیش بینی شده کنونی ارزش افزوده در اختیار دولت قرار گرفته است که نتیجه آن سیر مراحل طولانی و همچنین استفاده از منابع یک شهر در شهرهای دیگر است.



عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار پیگیری وزیر دادگستری از رئیس جمهور و وزیر کشور شد تا شهرها را از این درآمد محروم نکنند.



پور محمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به این موضوع گفت: به دلیل نظام غلط اقتصادی امروز با تمرکز در گردش های مالی در برخی از شهرها به ویژه شهر تهران مواجه هستیم این در حالی است که مدیریت شهری در برخی از شهرها در پرداخت حقوق کارکنان خود مشکل دارند.



وی اظهار داشت: شوراها خود می توانند پیشنهاد خود را در این خصوص به دولت ارائه کنند و بر آن نظارت کنند ولی نباید به گونه ای مدیریت شود که به دلیل تکاثر ثروت و امکانات در نقاط خاص، در بخش بزرگی از کشور محرومیت وجود داشته باشد.



رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص از وجود طرح پیشنهادی شوراها برای مدیریت این موضوع خبر داد.