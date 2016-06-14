پاسخگویی به ٤٠میلیون بار مراجعه بیمه شدگان و کارفرمایان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سیدمحمدعلی جنانی با بیان اینکه کارگزاری های این سازمان از سال ٨٤ و با ٤ واحد کار خود را آغاز کردند، گفت: در حال حاضر ١٧٠کارگزاری سازمان تامین اجتماعی در سراسر کشور به بیمه شدگان، بازنشستگان و کارفرمایان خدمات ارائه می کنند.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر خدمات بیمه ای، در حوزه های درمانی نیزکارگزاری ها به عرضه خدمات مشغولند، افزود: در حال حاضر از ٢٣ فرایند، ١١ فرایند مکانیزه و ١٢ مورد به صورت میدانی در حوزه های بیمه ای ودرمانی انجام می شود.

جنانی گفت: اسنادهای خسارات متفرقه و مراکز طرف قرار داد سازمان در کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی پذیرش می شود.

مدیر کل امور کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به توزیع فراوانی کارگزاری ها گفت: ٤٢ واحد در تهران، ١٦ واحد در اصفهان و ١١ واحد در خراسان رضوی به ترتیب بیشترین کارگزاری های های این سازمان در کشور هستند.

وی با بیان اینکه کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش دارند، اظهار داشت: مدیریت مصارف یکی از موارد مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی است که این سازمان از طریق تفویض اختیار برخی فعالیت ها به کارگزاری توانسته است در این امر موفق باشد.

جنانی گفت: سازمان تامین اجتماعی از طریق ایجاد کارگزاری ها و واگذاری خدمات به آنها توانسته از برخی هزینه ها پیشگیری کند.

وی نظارت بر وضعیت مقرری بگیران بیمه بیکاری را یکی از اقدامات کارگزاری های رسمی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد و افزود: در سال ٩٤ در بخش پذیرش خسارات متفرقه توسط کارگزاری های این سازمان نسبت به سال قبل از آن ١٩٥ درصد رشد را شاهد هستیم.