به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در دویست و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران پس از استماع سخنان وزیر دادگستری گفت: امیدوارم لایحه مدیریت یکپارچه شهری که در دولت در حال بررسی است و تعدادی از اعضای شورای شهر تهران نیز در کارگروه ویژه بررسی این لایحه حضور دارند، نهایتا تصمیمی به نفع شوراهای سراسر کشور اتخاذ کنند.

وی ادامه داد: روح کلی لایحه مدیریت یکپارچه شهری که در دولت در حال بررسی است با تفکرات وزیر دادگستری سازگاری ندارد، چراکه در بندهای این لایحه تضییع حقوق شوراها دیده می‌شود.



سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بیان کرد: امیدوارم آقای پورمحمدی به همراه کارشناسان حقوقی که در این وزارتخانه در اختیار دارند، کمک کنند و در راستای تفکرات خودشان موجبات حذف بندهایی که در جهت تضییع حقوق شوراست، اقدام کنند.



تقی پور در ادامه خاطر نشان کرد: در برخی موارد علی‌رغم وجود صراحت قانونی و تاکید قانون در اختیارات شوراها و شهرداری‌ها، برخی احکام در جهت نقض این موارد قانونی صادر می‌شود.



وی گفت: به عنوان مثال در احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ متاسفانه تعداد کمی از آنها به مرحله اجرا می‌رسد و قدرت اجرایی برای این کمیسیون‌ها مهیا نشده تا احکام صادره توسط آنها به طور کامل اجرایی شود. برهمین اساس بسیاری متخلفان ترجیح می‌دهند جریمه را پرداخت کنند و همچنان به تخلف ادامه دهند.