مخالفت انصارالله با طرح سازمان ملل در صورت عدم تحقق مطالبات مردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت انصارالله در مذاکرات یمن در سخنانی اعلام کرد که هیأت صنعاء با هرطرح پیشنهادی از سوی سازمان ملل که دربردارنده خواسته های مردم یمن نباشد، مخالفت خواهد کرد.

بر اساس این گزارش عبدالسلام در سخنانی در همین زمینه اظهار داشت: مطلع شدیم که سازمان ملل طرحی را آماده کرده است. موضع ما در این قبال این است که هرگونه طرحی که خواسته های مردم یمن را محقق نکند، از سوی ما پذیرفته شده نیست. خواسته های ما تشکیل دولت توافقی است که نهادهای کشور در آن نهادهای این دولت محسوب شوند، همچنین دولت وحدت ملی تشکیل گردد و کمیته ای نظامی با ماموریت های ویژه و شخصیت های مورد توافق در آن حضور داشته باشند. به علاوه این کمیته به دستور دولت توافقی ایجاد شود. از دیگر خواسته های ما رفع محاصره و پایان دادن به جنگ و تجاوز است.

وی در ادامه سخنان خود در همین راستا تصریح کرد: سازمان ملل در جریان تمامی مذاکرات است و ما از این سازمان درخواست می کنیم که به طرف مقابل فشار وارد کند تا راه حلی جامع و کامل حاصل شود. ما به این سازمان اعلام کرده ایم که اگر طرحی را بر ما تحمیل کند، آن را رد می کنیم و مجددا به گفتگوها بازخواهیم گشت. زیرا از طریق گفتگو می توان به طرحی جامع تر و بهتر دست یافت.

رئیس هیأت انصارالله در رابطه با فعالیت های ولد الشیخ نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نیز بیان داشت: وی در جایگاه سختی قرار دارد و ما به وی فرصت می دهیم تا طرحی بهتر را ارائه کند. ولدالشیخ دیدگاه های کاملا مخالف و متباین را بررسی می کند و باید توجه کرد که وقتی بان کی مون تحت فشار قرار می گیرد، نباید توقع داشت که نماینده وی تحت فشار نباشد.

وی در ادامه در رابطه با اقدام بان کی مون در خارج کردن نام عربستان سعودی از لیست کودک کشان سازمان ملل نیز تصریح کرد: اقدام بان کی مون در افشای فشارهای عربستان بسیار بهتر از گنجاندن نام این کشور در لیست سیاه کودک کشان بود. زیرا وی بدین طریق از وجود فشارها و دادن پول برای تغییر مواضع و سیاست ها پرده برداشت. ما از طریق نماینده بان کی مون، نامه ای را برای وی ارسال کردیم و در آن از موضع اخیر دبیرکل سازمان ملل تشکر کردیم و به وی اعلام کردیم که در فشارها با وی همراه خواهیم بود.

شایان ذکر است روز دوشنبه منابع رسانه ای از طرح «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن برای بحران یمن که متشکل از ۳ محور اصلی است، خبر دادند.