اظهار نظر فیلسوفانه «لوییس سوآرس» پس از حذف تیم اروگوئه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اروگوئه وداعی زودهنگام با رقابتهای کوپا آمه‌ریکا داشت. این در حالی است که مهاجم بارسلونا در هیچکدام از سه بازی تیمش نتوانست وارد میدان شود.

«لوییس سوآرس» در فصل ۱۶-۲۰۱۵ برای بارسلونا ۵۹ گل به ثمر رساند با این حال نتوانست تیمش را در مرحله گروهی کوپا مقابل تیم های مکزیک، ونزوئلا و جاماییکا همراهی کند.

سوآرس در خصوص حذف زودهنگام اروگوئه از رقابتهای کوپا گفت: در فوتبال گاهی اوقات شما می بازید و گاهی می برید. این برای ما تورنمنت خوبی نبود. اما ما برای تیممان هر چه داشتیم را در طبق اخلاص گذاشتیم. تیم ما با یک پیروزی از جام خداحافطی می کند و خودمان را برای رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۶ تقویت خواهیم کرد.

مهاجم بارسا در پایان افزود: من به هم تیمی هایم افتخار می کنم و همین طور به کادر مربیگری.