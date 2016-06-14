اردوها با رکابزنان هماهنگ شد/ پاداش ویژه برای پنجاهم شدن!

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فنی فدراسیون دوچرخه سواری ظهر امروز با حضور رئیس فدراسیون دوچرخه سواری ایران، مربیان و کادر فنی و مسئولین این مجموعه به همراه حضور دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و هفت رکابزن حاضر در اردوهای تدارکاتی برگزار شد.

در این جلسه دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن ارائه مطالبی در خصوص مسائل پزشکی و ارائه برنامه تست های ارزیابی و پزشکی ورزشکاران حاضر در المپیک و اردوهای تدارکاتی بازیهای ریو نکاتی را پیرامون دوپینگ ارائه داد. رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی ضمن ارائه نکات ویژه ای در مورد تست های دوپینگ اظهار امیدواری کرد که ورزشکاران کشورمان در این زمان باقیمانده تا المپیک با حساسیت بیشتری برنامه های خود را دنبال کنند.

در ادامه نشست کمیته که با حضور هفت رکابزن به غیر از احد کاظمی که پیش از این رسما نامه انصراف از المپیک را به فدراسیون ارسال کرده بود دنبال شد. قادر میزبانی،مهدی سهرابی،محمد رجبلو،مهدی گنج خانلو،میرصمد پورسیدی و آروین معظمی گودرزی نفرات دعوت شده به اردوی نهایی در این جلسه پیشنهادات خود را در خصوص نحوه برگزاری اردوها ارائه کردند که کمیته فنی در ادامه مورد بررسی قرار داد.

مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان برنامه تمرینات رکابزنان را در فرصت باقیمانده تا المپیک تشریح کرد. براین اساس طبق پیشنهاد ورزشکاران پس از بررسی نهایی از سوی کمیته فنی و مسیرهای المپیک با مسیرهای تمرینی مد نظر رکابزنان در داخل کشور این احتمال که محل برپایی تمرینات داخل کشور منطقه دیزین باشد مد نظر گرفته شد.

همچنین فدراسیون دوچرخه سواری در تلاش است تا در صورت دریافت روادید اردوی ۲۱ روزه ای را در ایتالیا برپا کند یا در صورت دریافت دعوت نامه رسمی این اردو در کشور چک برگزار شود.

همچنین از سوی کمیته فنی فدراسیون به منظور افزایش انگیزه برای کسب نتیجه به رکابزنان اعلام شد چنانچه هر دوچرخه سواری بتواند در مسابقات بخش استقامت جاده المپیک ریو در بین ۵۰ نفر نخست قرار بگیرد مبلغ پنجاه میلیون تومان پاداش دریافت می کند و به ازای هر رتبه بهتر از پنجاهمی نیز یک میلیون تومان پاداش به این مبلغ اضافه خواهد شد.

رکابزنانی که بتونند در بخش تایم تریل انفرادی در بین بیست و پن نفر اول قرار بگیرند ۴۰ میلیون تومان پاداش دریافت می کنند و به ازای هر رتبه بالاتر یک میلیون تومان به این پاداش افزوده می شود.