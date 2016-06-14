عراقچی و روانچی با معاون مسئول سیاست خارجی اروپا گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و رئیس ستاد پیگیری برجام و مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه امروز (سه‌شنبه) در اسلو با هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده گروه ۱+۵ دیدار و گفت‌ و گو کردند.

قرار است دو طرف بعدازظهر امروز نیز دوباره دیدار و گفت‌وگو کنند.

عراقچی، روانچی و اشمیت همچنین در دیدار ظریف و موگرینی نیز حضور داشتند.

عراقچی و اشمیت پیش از این نیز ۲۸ اردیبهشت ماه در حاشیه نشست گروه موسوم به تماس درباره سوریه در وین با یکدیگر دیدار داشتند. در آن دیدار تصمیمات دور اخیر کمیسیون مشترک ایران و ١+٥ مرور و نحوه تسریع در اجرای تفاهمات به عمل آمده بررسی شد.

گفتنی است اشمیت در آن ملاقات با ارائه گزارشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تسهیل و گسترش ارتباطات اقتصادی با ایران به ویژه در حوزه بانکی، بر عزم کشورهای اروپایی بر گسترش تعاملات اقتصادی و رفع موانع موجود تاکید کرده بود.