هیات مدیره تراکتورسازی در جریان خریدهای جدید نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتورسازی تبریز بعد از استعفای سعید عباسی و حضور مصطفی آجرلو به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه، در نقل و انتقالات لیگ موفق به جذب بازیکنانی نظیر محسن بنگر، لوسیانو ادینیو، محمد ابراهیمی و تمدید قرارداد چند بازیکن دیگر شد.

گفته می‌شود محمد نوری هم به زودی قراردادش را با تراکتورسازی امضا می‌کند و آندرانیک تیموریان هم در لیست امیر قلعه نویی برای تراکتور حضور دارد.

سعید عباسی مدیرعامل پیشین تراکتورسازی درباره خریدهای جدید این باشگاه و عملکرد تراکتور در نقل و انتقالات،به خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه جلسه هیات مدیره، آقای آجرلو خودش سخنگوی باشگاه است و در خصوص این مسائل صحبت می‌کند.

عباسی تاکید کرد: فقط می‌توانم بگویم بعد از حضور آقای آجرلو، هیات مدیره هیچ جلسه‌ای نداشته است. اعضای هیات مدیره در جریان نقل و انتقالات و خریدهای تیم نیستند.