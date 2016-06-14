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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

عباسی در گفتگو با مهر:

هیات مدیره تراکتورسازی در جریان خریدهای جدید نیست!

هیات مدیره تراکتورسازی در جریان خریدهای جدید نیست!

عضو هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز با تاکید بر اینکه پس از روی کار آمدن آجورلو هیات مدیره جلسه‌ای نداشته است گفت: اعضا در جریان خرید بازیکنان جدید برای فصل آینده نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه تراکتورسازی تبریز بعد از استعفای سعید عباسی و حضور مصطفی آجرلو به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه، در نقل و انتقالات لیگ موفق به جذب بازیکنانی نظیر محسن بنگر، لوسیانو ادینیو، محمد ابراهیمی و تمدید قرارداد چند بازیکن دیگر شد.

گفته می‌شود محمد نوری هم به زودی قراردادش را با تراکتورسازی امضا می‌کند و آندرانیک تیموریان هم در لیست امیر قلعه نویی برای تراکتور حضور دارد.

سعید عباسی مدیرعامل پیشین تراکتورسازی درباره خریدهای جدید این باشگاه و عملکرد تراکتور در نقل و انتقالات،به خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه جلسه هیات مدیره، آقای آجرلو خودش سخنگوی باشگاه است و در خصوص این مسائل صحبت می‌کند.

عباسی تاکید کرد: فقط می‌توانم بگویم بعد از حضور آقای آجرلو، هیات مدیره هیچ جلسه‌ای نداشته است. اعضای هیات مدیره در جریان نقل و انتقالات و خریدهای تیم نیستند.

کد مطلب 3686034

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