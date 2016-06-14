به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «روبه راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران امشب ۲۵ خرداد با حضور یک بانوی آتش نشان ساعت ۱۹:۵۰ روی آنتن می رود.

«روبراه» که خانواده را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است بنا دارد امشب با مهمان خود شهناز دوستی زن آتش نشان فداکار در این رابطه صحبت کند. شهناز دوستی همسر امید عباسی است.

امید عباسی مأمور آتش‌نشانی که ظهر روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ زمانی که برای اطفای حریق در طبقۀ دهم یک ساختمان مسکونی مشغول بود با دختربچه‌ای ۹ ساله روبه‌رو شد که قصد داشت از ترسِ آتش، خود را از طبقۀ دهم ساختمان به بیرون پرتاب کند. عباسی با مشاهدۀ این صحنه به‌سمت او رفت و پس از قرار دادن ماسک اکسیژنش روی صورت دختربچه، او را برای انتفال به محل امن به همکارش تحویل داد ولی خود دچار دودزدگی شدید شد.

آتش‌نشانان، امید عباسی را به بیمارستان منتقل کردند اما پس از گذشت کمتر از ۲۴ ساعت او به‌علت مسمومیت دچار مرگ مغزی شده‌بود و پس از آن اقدامات برای اهدای اعضای بدن وی با موافقت همسرش آغاز شد.

این برنامه در ماه رمضان با موضوع خانواده و باحضور شخصیت های هنری، سیاسی، ورزشی، اجتماعی به همراه خانواده شان روی آنتن رفته است و با افرادی همچون مهران رجبی، هوشنگ شهبازی، محمد غرضی و.... در این هفته گفتگو کرده است.

«روبه راه» برنامه ای با مضمون اجتماعی است که هر روز موضوع خانواده و زندگی را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و كارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.