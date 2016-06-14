به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، سید محمد هاشم داخته با اعلام اینکه امسال لاک پشت های پوزه عقابی از ابتدای اسفند ماه ۹۴ تا اواخر اردیبهشت ۹۵ در ۱۰۵ لانه ۱۰ هزار و ۲۸۱ تخم به جا گذاشته اند، گفت: سال قبل تنها ۵۱ لاک پشت در سایت روستای شیب دراز، چهار هزار و ۳۰۸ مورد تخم گذاری کرده بودند.

وی ادامه داد: از مجموع چهار هزار و ۳۰۸ تخم لاک پشت در سال گذشته تنها دو هزار و ۲۵۸ مورد به نوزاد تبدیل شدند و مابقی به دلیل نداشتن نطفه ناقص ماندند اما امسال تا کنون ۳۴۰۰ بچه لاک پشت متولد شده و این روند تا پایان تیر ماه نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته مدیرکل محیط زیست قشم، با توجه به اینکه ۳۴۰۰ نوزاد متولد شده مربوط به نیمی از تخم های این جانوران است، اظهار امیدواری کرد که تا آخرین روز تولد این جانوران، شمار نوزادان لاک پشت های پوزه عقابی در قشم از مرز ۶ هزار مورد فراتر برود.

به گفته داخته، با اجرای طرح حفاظت از لاک پشت های پوزه عقابی که با مشارکت مردم روستای شیب دراز، مدیریت محیط‌ زیست سازمان منطقه آزاد ‌قشم و برنامه تسهیلات محیط ‌زیست جهانی انجام می شود، میزان موفقیت تولد بچه لاک پشت ها به ۹۰ درصد افزایش یافته که این نرخ در دنیا بی نظیر است.

وی یادآور شد: همه ساله جمع زیادی از مردم نقاط مختلف ایران همزمان با آغاز تولد بچه لاک پشت ها به جزیره قشم و سواحل زیبای شیب دراز محل تولد این جانوران سفر می کنند که در بخش اقتصادی این منطقه نیز تاثیرگذار است.

مدیرمحیط زیست قشم، گفت: روباه ها و سگ ها مهمترین دشمن این جانوران در زمان تخم گذاری تا دوران تولد هستند و در دریا نیز بچه لاک پشت ها از سوی آبزیان دیگر تهدید می شوند و به همین دلیل تعداد کمی از آنان به سن بلوغ می رسند.

وی با اشاره به طرح حفاظت از لاک پشت های پوزه عقابی در قشم، گفت: این طرح با کمک مردم روستای شیب دراز از سال ۸۴ به عنوان یکی از موفق ترین طرح های حفاظتی کشور و در سال ۸۸ به عنوان یکی از ۱۰ طرح برتر بنیاد توسعه و محیط زیست آسیای اقیانوسیه در ژاپن شناخته شده است