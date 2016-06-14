خرید گندم در مازندران از ۴۲ هزار تن گذشت

سید محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق سنوات گذشته بیشترین میزان خرید گندم در شهرستانهای گلوگاه و بهشهر انجامگرفته است.
جعفری با توجه به وضعیت آبوهوای استان از کشاورزانی که هنوز اقدام به برداشت محصول خود نکردهاند خواست با تغییر شرایط ناپایدار آبوهوایی، کار برداشت محصول را حداقل ۲۴ ساعت پس از توقف بارشها و با آفتابی شدن هوا انجام دهند و بدین ترتیب با جلوگیری از افزایش ضایعات گندم به بهرهوری حداکثری از گندم استان کمک کنند.
جعفری تصریح کرد: برای خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در سال زراعی جاری ۳۵ مرکز خرید دایر شده است.
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