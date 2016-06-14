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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

سرپرست شرکت غله منطقه دو کشور:

خرید گندم در مازندران از ۴۲ هزار تن گذشت

خرید گندم در مازندران از ۴۲ هزار تن گذشت

ساری - سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۲ کشور از خرید تضمینی ۴۲ هزار و ۴۷۵ تن گندم از کشاورزان استان مازندران در ۲۱ مرکز خرید خبر داد.

سید محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق سنوات گذشته بیشترین میزان خرید گندم در شهرستان‌های گلوگاه و بهشهر انجام‌گرفته است.

جعفری با توجه به وضعیت آب‌وهوای استان از کشاورزانی که هنوز اقدام به برداشت محصول خود نکرده‌اند خواست با تغییر شرایط ناپایدار آب‌وهوایی، کار برداشت محصول را حداقل ۲۴ ساعت پس از توقف بارش‌ها و با آفتابی شدن هوا انجام دهند و بدین ترتیب با جلوگیری از افزایش ضایعات گندم به بهره‌وری حداکثری از گندم استان کمک کنند.

جعفری تصریح کرد: برای خرید تضمینی گندم مازاد بر مصرف کشاورزان در سال زراعی جاری ۳۵ مرکز خرید دایر شده است.

کد مطلب 3686048

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