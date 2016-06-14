احیاء زمین های بایر جنوب کرمان به صلاح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی ظهر سه شنبه در دیدار با کارکنان مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی جنوب کرمان اظهار کرد: با توجه به بحران جدی آب، تسهیلات آبیاری تحت فشار ابتدا باید به باغات برای حفظ کشت های دائمی موجود، سپس مزارعی که زیر کشت با آبیاری غرقابی هستند اعطا شود.

وی با اشاره به اینکه به هیچ وجه احیاء زمین های بایر به صلاح نیست، افزود: در شرایط فعلی افزایش سطح زیر کشت بحران کم آبی را جدی تر می کند.

موسوی به مدیریت آب توسط نهادهای اجتماعی شهر و روستا در دوره هایی اشاره کرد و گفت: باید به آب به عنوان یک مقوله حاکمیتی و تاریخی نگاه کنیم چرا که آب یک ثروت ملی قلمداد می شود.

وی برای مدیریت این بحران، خواستار راه اندازی هر چه سریعتر تشکل های آب بران و کمک از مردم و کشاورزان همراه با آموزش و مشارکت رسانه ها شد.

موسوی خواستار بومی سازی دستورالعمل هایی چون تشکل های آب بران برای مصرف بهینه آب کشاورزی شد و افزود: تشکل ها و دستور المعل ها نباید به آب های سطحی محدود شود، زیرا بخش اعظم آب استحصالی جنوب کرمان از منابع زیرزمینی تامین می شود و جلب مشارکت های مردمی در اجرای دستور العمل ها برای نیل به اهداف مدیریت جامع آب ضروری به نظر می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بیان داشت: شاید یک تصمیم و تدبیر کارساز، کاهش کشت های بهاره و تابستانه باشد، زیرا با وجود تبخیر و تعرق بسیار بالا در دو فصل بهار و تابستان این منطقه، کشت هر محصولی سرعت رسیدن به فاجعه را بیشتر می کند.

وی با هشدار در خصوص اینکه شاید ۱۰ سال دیگر در برخی شهرستان ها امکان کشاورزی نباشد و لازم است کشت ها را به فصول پاییز و زمستان برده تا در شرایط تبخیر و تعرق کمتر از مزایای بارندگی های فصلی نیز استفاده لازم به عمل آید.