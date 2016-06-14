رسیدگی به مادران معتاد و کودکان بدسرپرست/ حق کشی نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه دانشور با اشاره به اینکه ماموران و شهرداری زنان و کودکان کارتن خواب را برای ساماندهی به مراجع قضایی و قانونی می دهند اما در برخی مواقع قضات با احکامی که می دهند زنجیرهای حمایتی این افراد را پاره می کنند، افزود: این زنان و کودکان با بی توجهی ها بار دیگر به پارک ها باز می گردند.

وی با اشاره به اینکه این کودکان در اغلب موارد پدران مشخصی ندارند و در آینده به زنجیره های خرید و فروش مواد مخدر می پیوندند، تصریح کرد: وقتی کودکی شناسنامه ندارد به این چرخه باز می گردد. از آنجایی که مراجع علمی کودک در دادگستری هست، به زبان روزه به خدا قسم تان می دهد در خصوص این کودکان حق کشی نشود.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه این کودکان متاسفانه در شرایط بدی هستند، خاطرنشان کرد: وقتی مادران کارتن خواب به بیمارستان مراجعه می کنند، پس از تولد کودکشان نوزادان به زور به آنها تحویل داده می شوند. با بیمارستان و وزارت بهداشت که صحبت می کنیم می گویند وظیفه ما تنها تولد کودک است و بهزیستی نیز می گوید بیمارستان باید به ما اطلاع دهد. این وسط خلاء قانونی و نبود احکام قضایی مشکل زا شده است.

دانشور تاکید کرد که مددکاران اورژانس اجتماعی می توانند به این مسائل ورود کنند و ادامه داد: از همین رو می گویم که خواهش می کنم این موضوع را به دلیل گرفتاری هایتان فراموش نکنید. پیامبر سنت جاهلی زنده به گوری کودکان را منسوخ کرد، چه کنیم تا این معضل از بین برود؟

وی همچنین به هفته مبارزه با کار کودک اشاره کرد و گفت: کار کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است، اما باز شاهد هستیم که در دو صورت این کودکان حق کار دارند یکی در کارگاه های خانوادگی و یکی هم در کارگاه هایی که حداکثر ۵ نفر هستند. از شما خواستار اصلاح این قانون هستم.