برگزاری پنجمین دوره از سلسله نشست های تخصصی علم و ایمان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(علیه السلام) اعلام کرد: این مرکز با توجه به اهمیت گفتمان سازی مفهوم «علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا زندگی» و فعالیت به جهت تحول بنیادین در عرصه علوم انسانی اسلامی، برنامهریزیهای خاصی را جهت برگزاری سلسله نشستهای تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت اسلامی صورت داده است.
موضوع محوری این سلسله نشستها عنوان الزامات تحقق عملی نظریه های تعلیم و تربیت اسلامی است که مبتنی بر آن در هر نشست، مباحث تخصصی نظیر مخاطب شناسی و جذب هدفمند، اصول و راهبردهای طراحی و برنامه ریزی تربیتی _ آموزشی، عملیاتی و اجرای کردن برنامه ریزی های تربیتی آموزشی، مدلهای ارزیابی و اثرسنجی مخاطبان، و شبکه سازی مخاطبان و استمرار برنامه های تربیتی _ آموزشی توسط اساتید مربوطه تدریس خواهد شد.
حجج اسلام و المسلمین استاد سعید دسمی، استاد مجتبی وافی، استاد محمد رضا عابدینی، استاد علیرضا صادق زاده، استاد علی محمدی، استاد محمد جواد زارعان و دکتر استاد مرتضی زاهدی، استاد محمد مهدی اعتصامی و استاد احمد رضا اخوت و دکتر جمیله علم الهدی. اساتید و نظریه پردازانی هستند که در این سلسله نشستها به تبیین نظرات خود خواهند پرداخت.
این سلسله نشستها به صورت هفتگی، دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در محل مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (علیه السلام) برگزار خواهد شد. علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به آدرس اینترنتی www.rc.basijisu.ir مراجعه کنند.
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