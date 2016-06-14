احتمال تصویب کاهش نرخ سود در شورای پول و اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای پول و اعتبار عصر امروز سه شنبه در ساختمان میرداماد بانک مرکزی تشکیل جلسه می دهند، بر این اساس با توجه به توافقات اخیر مدیران عامل بانکها برای کاهش ۳ درصدی نرخ سود سپرده های بانکی و اجرای آن از اول تیرماه، در این مورد تصمیم گیری نهایی را انجام خواهند داد.

برخی از مدیران بانک‌های خصوصی می گویند که این توافقاتی مدیران بانک‌ها برای اجرا نیازی به تائید و تصویب شورای پول و اعتبار و ابلاغ از سوی بانک مرکزی ندارد. کما اینکه برخی از بانکهای خصوصی اجرای آن را آغاز کرده اند.

البته موضوع بررسی کاهش نرخ سود در لیست موضوعات مورد بررسی جلسه امروز شورا قرار ندارد اما احتمالا خارج از نوبت مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

این دومین جلسه شورای پول و اعتبار در سال جاری خواهد بود.