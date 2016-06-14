به گزارش خبرنگار مهر، عبدالجواد رحمانی خلیلی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی بازار هفتگی این شهر افزود: برپایی بازارچه‌های هفتگی که در یک مکان مشخص یا محله معین برپا می‌شود، می‌تواند ضمن فراهم نمودن مکانی مناسب برای عرضه انواع مایحتاج عمومی اقشارمتوسط و پایین جامعه شهری، در موضوع خوداشتغالی آسان افراد به‌ویژه جوانان نیز نقش برجسته‌ای داشته باشند.

وی گفت: این بازارچه‌ها به لحاظ برخورداری از استقبال بسیار بالای مردم، آثار مستقیمی در کاهش تورم و افزایش قدرت خرید اکثر شهروندان دارند.

رحمانی خلیلی افزود: عرضه انواع مواد غذایی، بهداشتی، پوشاک، لوازم‌التحریر، کفش، وسایل خرازی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب و لوح‌های فشرده و انواع و اقسام تنقلات و لوازم سرگرمی در این بازارچه‌ها فضایی را ترسیم می‌کند تا افراد به‌صورت هفتگی مایحتاج مختلف خود را باقیمت ارزان تهیه کنند.

شهردار خلیل شهر برپایی بازار هفتگی در روزهای سه‌شنبه هر هفته در خلیل شهر را یکی از جاذبه‌های گردشگری در خلیل شهر عنوان کرد و گفت: شهروندان خلیل شهر در این بازار می‌توانند به‌راحتی و با هزینه‌ای بسیار پایین نسبت به ارائه محصولات و خدمات خود به شهروندان دیگر شهرها و مسافرانی که قصد عبور یا اقامت در خلیل شهر رادارند اقدام نمایند و خاطره یک سفر به‌یادماندنی از خلیل شهر را برای مسافرین کامل کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر نقش مؤثری که سه‌شنبه‌بازار می‌تواند در اقتصاد شهر داشته باشد، تنوع اجناس در این بازار، عرضه مستقیم کالا و حذف واسطه‌ها و دلالان، امکان اجاره ارزان غرفه برای بسیاری از افراد به‌عنوان غرفه دار بدون طی یک سیکل اداری، سهولت دسترسی، قیمت منصفانه اجناس، وجود فضای رقابتی تنگاتنگ و... ازجمله مواردی هستند که امکان حضور کم‌نظیر جمعیت را در این بازار فراهم می‌کند.