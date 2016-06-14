کاشانی و زادمهر همیشه در هیات مدیره پرسپولیس هستند

امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری مزایده امتیاز تیم فوتبال نفت تهران و انتقال امتیاز این تیم به ملوان انزلی، گفت: وزیر ورزش و جوانان کار انتقال تیم نفت را به آقای گرشاسبی مدیر کل ورزش و جوانان سپرد و ایشان هم تیم را به خارج از تهران منتقل کرد. به نظرم این کار عامدانه صورت گرفت. در واقع اگر وزارت ورزش نمی‌خواست، قطعا تیم به خارج از تهران منتقل نمی‌شد.

وی افزود: انتقال تیم نفت به انزلی با روح حرفه‌ای همخوان نیست. به نظرم باید سازمان لیگ، هیات فوتبال تهران و اداره کل ورزش و جوانان جلسه‌ای را برگزار و این موضوع را بررسی کنند.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ با اشاره به انتخاب اعضای جدید هیات مدیره استقلال و جدایی حسین عبدی از هیات مدیره پرسپولیس، تصریح کرد: تعجب می‌کنم آقای گرشاسبی که استقلالی است چرا باید در هیات مدیره پرسپولیس بماند؟ آقای جهانیان که آدم بسیار خوبی هم هست، چه چیزی دارد که پیشکسوتان استقلال ندارند؟

عابدینی همچنین در خصوص ابقای جعفر کاشانی و محمدرضا زادمهر در هیات مدیره پرسپولیس، تاکید کرد: کاشانی و زادمهر همیشه هستند. آنها چون برای وزیر ورزش مشکل‌ساز نمی‌شوند در هیات مدیره می‌مانند و کاری هم به دیگران ندارند!

عضو مجمع فدراسیون فوتبال درباره بازداشت یکی از اعضای فدراسیون و بازجویی از یک رئیس کمیته هم گفت: این پرونده‌ها مربوط به الان نیست و برای گذشته است. نظارت باید همیشه باشد. بازرسی و نظارت در هر نهادی ضروری است ولی آنقدر باید با دقت و وسواس باشد که آبروی افراد نرود.