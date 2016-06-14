به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تباکی، بعدازظهر سهشنبه در آیین تکریم و معارفه روسای مرکز فنی و حرفهای شهید هاشمی نژاد گلوگاه افزود: فنی و حرف ای مرکزی پایه و مادر برای ایجاد و فراهم کردن بسترهای لازم برای کار آموزان است تا زمینه فراگیری مهارتهای اولیه برای ورود به بازار کار فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه شهرستان گلوگاه ازجمله شهرستانهای محروم استان مازندران است که از محرومیتهای مختلف رنج میبرد و اشتغال ازجمله دغدغههای مهم جوانان این شهرستان است، یادآور شد: در سالهای اخیر با راهاندازی مرکز فنی و حرفهای در گلوگاه شاهد رشد مناسب اشتغالزایی در بین جوانان جویای کار بودهایم و تا حدودی در کاهش بیکاری تلاش شده است که باید استمرار یابد.
فرماندار گلوگاه بابیان اینکه امروزه دانشگاهها در تربیت نیروهای علمی تلاش فراوان دارند، گفت: امروزه دانشگاهها در تربیت نیروهای انسانی و کارآمد با ارائه آموزشهای تئوری موفق عمل کردهاند اما تبدیلشدن فارغالتحصیلان رشتههای مختلف دانشگاهها به نیروهای کارآمدتر برای ورود به بازار کار، نیازمند کسب مهارتهای عملی است که این شرایط در فنی و حرفهای فراهمشده است و باید در این راستا تلاش شود.
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