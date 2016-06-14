ترافیک نیمه سنگین در فشم-تهران و آزادراه کرج

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور نشان می دهد در حال حاضر فشم - تهران، آزادراه تهران - کرج پل کلاک، آزادراه کرج - قزوين (ترمينال کلانتري)، آزادراه کرج - تهران پل کلاک و آزادراه قزوين - کرج (گلشهر) با ترافیک نیمه سنگین روبرو است.

کل تردد ثبت ‌شده ‌در شبانه‌روز گذشته براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۱۷۵۷ دستگاه ترددشمار فعال در محورهای برون‌شهری، نسبت به روز قبل ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ در همین مدت همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین در ترافیک راه‌ها ۱۸ درصد، اوج تردد بین ساعات‌ ۱۸ الی ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۳ الی ۴ صبح صورت پذیرفته که هموطنان با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعات مناسب‌تری را برای سفر انتخاب کنند.

پرترددترین جاده‌های کشور در ۲۴ ساعت گذشته

آزادراه کرج-تهران، آزادراه تهران-کرج، آزادراه ‌قزوین-کرج، ‌‌‌ آزادراه کرج-قزوین، ‌آزادراه‌ ‌‌‌تهران-قم، ‌‌آزادراه ‌قم-تهران، آزادراه ساوه-‌تهران، آزادراه تهران-ساوه، مسیر پاکدشت-تهران‌ و تهران-پاکدشت، ‌ محور قم-اراک، محور تهران-جاجرود، محور تهران-شهریار و شهریار-تهران در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین ترافیک را داشته‌اند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

محدودیت‌ ترافیکی جاده‌های منتهی به شمال کشور

تردد موتور‌سیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۲۶ تا ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۳/۲۸ از محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و محورتهران – سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع است؛ تردد موتور‌سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۳/۲۸ از کرج به سمت مرزن‌آباد ممنوع است و با اعلام مأموران پلیس راه درمحل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۹:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۳/۲۸ از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن‌آباد (دزدبن) به سمت کرج به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

در محور کندوان ‌تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع است.

در محور هراز ‌تردد همه تریلرها کماکان ممنوع است همچنین تردد همه کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد‌شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه هفته جاری ممنوع است.

در محور فیروزکوه ‌تردد همه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۵/۰۳/۲۸ از تهران به قائم‌شهر و بالعکس ممنوع است.

ممنوعیت تردد به دلیل شرایط فیزیکی راه

محور رودان-بندرعباس (مسیر رفت) ‌ واقع در استان هرمزگان‌ از مورخ ۱۲ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل ریزش کوه مسیر مسدود و هدایت بار ترافیکی از مسیر برگشت به صورت دو طرفه امکان‌پذیر ‌است.

محور سی سخت - بیده‌ واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد از مورخ ۲۵ آبان ۹۴ تا اطلاع بعدی‌ با توجه به کوهستانی و برف‌گیر بودن و نبود ایمنی کافی مسیر مسدود اعلام می‌شود.

آزادراه رشت-قزوین باند رفت محدوده تتکابن به رودبار نرسیده به تونل نصفی‌ واقع در استان گیلان، از مورخ ۲۳ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل جلوگیری از وقوع رانش ناشی از اختلاف سطح ایجاد شده مسیر مسدود است و تردد از مسیر جایگزین محور قدیم رستم آباد - رودبار انجام می‌گیرد.

کمربندی دهلران-اندیمشک ‌واقع در استان ایلام‌ از روز ۲۶ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آبگرفتگی مسدود و تردد از مسیر جایگزین داخل شهر دهلران انجام می‌شود.

محور اولنگ – شاهرود واقع در استان‌های گلستان و سمنان‌ از مورخ ۲۹ فروردین ۹۵ تا اطلاع بعدی به دلیل بارش شدید باران و آب گرفتگی مسدود است.

ممنوعیت تردد به‌ تفکیک یا اولویت وسایل نقلیه‌

محور فرعی رودبار - منجیل واقع در استان گیلان از مورخ ۲۰ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ماه ۹۵ به صورت ۲۴ ساعته به‌دلیل اجرای عملیات احداث لوپ A آزادراه حدفاصل کیلومتر ۰۰۰+۰ تا ۰۰۰+۱۲ مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات با رعایت احتیاط از مسیر جایگزین بزرگراه رودبار - منجیل انجام می‌شود.

آزادراه قزوین-کرج-تهران ‌(باند جنوبی – مسیر غرب به شرق محدوده پل فردیس) ‌ مقطع واقع در استان البرز، از مورخ ۲۲ خرداد ۹۵ لغایت ۲۵ خرداد ۹۵ روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه‌ از ساعت ۲۴:۰۰ الی ۰۵:۰۰ بامداد روز بعد به دلیل اجرای عملیات تخریب پل قدیم فردیس، مسدود است و هدایت بار ترافیکی آن به میدان شهیدسلطانی و جاده مخصوص انجام می‌شود.

در محور دماوند ـ فیروزکوه‌ واقع در استان تهران، از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۳۱ خرداد ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۸ و روز‌های چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته، به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه، به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت حفاظتی پلیمری، حد فاصل جابان تا هنرستان کشاورزی آئینه ورزان، تردد همزمان با اجرای عملیات‌‌ و رعایت احتیاط انجام می‌شود. ‌

محور کرج - چالوس (کندوان) ‌‌ از مورخ ۲۱ فروردین تا ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل تونل کندوان تا میدان امیر کبیر‌ تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در ‌آزاد‌راه تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۱ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا دو شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷ و روز سه‌شنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته ‌به غیر از روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه و ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل عوارضی تا پایان حوزه استحفاظی اداره راه وشهرسازی استان تهران، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور (یک سوم مسیر) انجام می‌شود.

محور قدیم تهران – قم‌ واقع در استان تهران‌ از مورخ ۲۳ فروردین لغایت ۲ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا ‌دو‌شنبه از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۷ و روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ‌به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات روکش آسفالت، حدفاصل کهریزک تا پلیس‌راه حسن آباد، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب انجام می‌شود.

‌آزادراه تهران – ساوه، واقع در استان تهران‌ از مورخ ۱ اردیبهشت لغایت ۳۱ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۷:۰۰ الی ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۴ هر هفته‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، حدفاصل اتوبان آزادگان تا پل رودشور، تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

در محور اختصاصی فرودگاه امام خمینی (ره) ‌ واقع در استان تهران‌ از روز ۵ اردیبهشت تا ۱۵ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا‌ سه‌شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸ و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ هر هفته‌ به غیر از‌ ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۸ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور هراز‌ واقع در استان‌های تهران و مازندران از مورخ ۱۱ اردیبهشت لغایت ۲ تیر ۹۵ روزهای شنبه تا سه‌شنبه از ساعت ۰۷:۳۰ تا‌ ۱۸:۳۰ هر هفته به غیر از ‌‌‌ایام تعطیلات رسمی و روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت، تعریض، بهسازی و چهارخطه کردن محور، حدفاصل کیلومتر ۰ تا ۵ ‌تردد همزمان با اجرای عملیات و رعایت جوانب احتیاط با اعمال محدودیت ترافیکی در یک خط عبور انجام می‌شود.

در محور هراز ‌حد فاصل پلور – مشاء در خروجی تونل‌ از مورخ ۲۲ خرداد لغایت ۱۴ تیر ۹۵ ‌روزهای شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۷ الی ۱۷ ‌به غیر از ‌ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چند روزه به دلیل اجرای عملیات ایمن‌سازی و ساخت دیوار حائل پای ترانشه‌ از کیلومتر ۶۸۷+۴ الی ۸۱۰+۴ تونل مسدود بوده و تردد همزمان با اجرای عملیات‌ با محدودیت و رعایت احتیاط از مسیر پلور – آبعلی (گردنه امامزاده هاشم) انجام می‌شود.

در محور کندوان‌ واقع در استان مازندران‌ از ۲۴ خرداد لغایت ۲۵ خرداد ماه ۹۵ ساعت ۶ الی ۱۸ ‌به‌دلیل ادامه اجرای عملیات نصب سامانه‌های تردد شماری محدوده‌های دوآب - مرزن‌آباد، مرزن آباد – هزارچم، هزارچم – ولی آباد، سیاه‌بیشه – کندوان، تردد همزمان با اجرای عملیات‌ با محدودیت و رعایت احتیاط انجام می‌شود.

مسافران می‌توانند برای دریافت اطلاعات تفصیلی راه‌ها و خلاصه آخرین وضعیت جاده‌ها، عدد ۱۴۱ را به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ پیامک کنند و یا با شماره‌های ۱۴۱ و ۸۸۹۲۵۲۵۲ تماس بگیرند.