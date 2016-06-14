واکنش برانکو به حضور بازیکن پرسپولیس در استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین کنعانی‌زادگان با اتمام دوران خدمتش در تیم ملوان در آستانه بازگشت به پرسپولیس قرار داشت، ولی این بازیکن روز گذشته اعلام کرد که قرارداد با پرسپولیس ندارد.

در همین رابطه باشگاه استقلال هم با کنعانی‌زادگان وارد مذاکره شد تا بتواند این مدافع ملی‌پوش را جذب کند.

با وجود این کنعانی‌زادگان صبح امروز برای مذاکره با مسئولان پرسپولیس به این باشگاه رفت، ولی بدون نتیجه باشگاه را ترک کرد و چند ساعت بعد با استقلال به توافق رسید.

این در حالی است که برانکو ایوانکوویچ به مسئولان باشگاه پرسپولیس تاکید کرده این بازیکن را جذب کنند.

برانکو در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر درباره بی‌نتیجه ماندن مذاکرات کنعانی‌زادگان با باشگاه پرسپولیس گفت: این موضوعی است که باید باشگاه پیگیری کند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزین دیگری برای کنعانی زادگان در خط دفاعی پرسپولیس مدنظر دارد یا خیر، گفت: من لیست بازیکنان موردنظرم را به آقای ترکاشوند و طاهری دادم و آنها پیگیر هستند. این موضوعی است که به باشگاه مربوط می‌شود و ما سعی می‌کنیم به بهترین نحو ممکن تیم خود را تکمیل کنیم.