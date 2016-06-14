اجرای احکام صادره کمیسیون ها مانع از تکرار تخلفات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قناعتی با تاکید بر لزوم ریشه یابی افزایش تخلفات ساختمانی گفت: باید علت افزایش پرونده تخلفات ساختمانی مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود که آیا قانون نیاز به اصلاح دارد و یا برخورد ها باید اصلاح شوند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته طبقه هفتم ساختمان علاءالدین موضوع بحث و تعطیلی قرار گرفت اما امروز پس از یکسال هنوز نتوانسته ایم این طبقه را تخریب کنیم و این موضوع سبب شده است اینگونه تخلفات در شهر بارها و بارها تکرار شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: از مسئولین خواهش می کنم برای ایجاد عبرت حداقل یک رای ماده ۱۰۰ را اجرا کنند تا متخلفان جرات تکرار تخلف را در شهر نداشته باشند.

قناعتی همچنین به مسدود شدن خیابان برای تبدیل شدن به پارکینگ در نزدیکی دادسرای شهر ری اشاره کرد و گفت: برای باز شدن راه مردم چندین ملک خریداری شد ولی امروز این دادسرا با کشیدن طنابی آن را مسدود کرده است و این موضوع اعتراضات شهروندان را به دنبال داشته است.

پورمحمدی وزیر دادگستری در پاسخ خواسته اجرای احکام کمیسیون های مرتبط با موضوعات شهری گفت: اجرای احکام کمیسیون های ماده ۷ و ماده ۱۰۰ یکی از دغدغه های قوه قضائیه است و هم اکنون به شدت در حال پیگیری است.