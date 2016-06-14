اهدا ۵۲ هزار جلد قرآن در طرح ملی شمیم وحی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد شاکرنژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح شمیم وحی در ماه مبارک رمضان سال ۹۴ شده بر پایه منویات مقام معظم رهبری افتتاح شده است.

وی با بیان اینکه این طرح دو هدف کلی مباحث قرآنی و مباحث خیرخواهانه و عام المنفعه را دنبال می‌کند، افزود: کرسی های تلاوت و استعداد یابی چهره های قرآنی از جمله مباحث قرآنی طرح است.

وی با اشاره به تجلیل از پیشکسوتان و تکریم مقام شاخص شهدا، بیان داشت: هر آنچه در کشور اتفاق افتاده است به برکت این افراد بوده است.

شاکرنژاد با بیان اینکه قالب بسته ای برای مباحث خیرخواهانه تعریف نشده است، گفت: آزاد سازی زندانيان، کمک هزینه تحصیلی و ارتباط با افراد تحت پوشش کمیته امداد در دستور کار طرح است.

دبیر طرح ملی شمیم وحی افزود: حضور در مزار شهدا، حضور در بیت نماینده ولی فقیه و دیدار با خانواده های شهدا از اهم برنامه هایی است که کاروان قرآنی شمیم وحی در استان‌ها اجرا می‌کنند.

وی با اشاره نامگذاری سال ۹۴ به همدلی و همزبانی اظهار داشت: در سال قبل سعی کردیم همدلی و همزبانی را بین ملت و دولت از راه قرآن انجام دهیم.

شاکرنژاد ادامه داد: در سال جاری بازدید و حضور در کارخانجاتی که تولید ملی با مطلوبیت بالا دارند با توجه به نامگذاری سال به اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در دستور کار کاروان است.

وی با بیان اینکه در بازدید های صورت گرفته قرآن هایی به افراد اهدا خواهد شد، افزود: در سال جاری ۵۲ هزار جلد قرآن در سراسر کشور اهدا خواهد شد.

دبیر طرح ملی شمیم وحی افزود: ارتباط با افراد در مباحث خیریه به طور دائمی استمرار خواهد داشت و پرونده های آن‌ها در دبیرخانه طرح ملی نگه داری خواهد شد.