فعال شدن واحدهای صنعتی از اهداف اصلی در چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر سه شنبه در نشست تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه فعال شدن واحدهای صنعتی و با تمام ظرفیت کار کردن این واحدها از اهداف اصلی در چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: باید مشکلات واحدهای تولیدی حل شود تا این واحد ها بتوانند با تمام ظرفیت کار کنند.

وی افزود: هم اکنون مشکلات واحدهای تولیدی استان در زمینه های کمبود سرمایه در گردش، بیمه تامین اجتماعی، مشلات مالیاتی و نبود بازار فروش است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: هم اکنون تلاش های بسیاری برای حل مشکلات مالی واحد های صنعتی و تولیدی استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است که با همکاری بانک ها اعتبارات خوبی برای پرداخت به واحد های تولیدی اختصاص پیدا کرده است.

وی بیان کرد: در نشست تسهیل و رفع موانع تولید مصوباتی در راستای حل مشکلات واحد های تولیدی اتخاذ می شود که ضرورت دارد تولید کنندگان نیز در این زمینه همکاری خوبی داشته باشند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری برای اشتغال مورد توجه قرار بگیرد، یادآور شد: بایدبا تلاش بسیار از ظرفیت های استان برای توسعه استان و ایجاد اشتغال استفاده شود.

موانع ورود سرمایه گذاران به استان برداشته شود

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه باید موانع ورود سرمایه گذاران به استان برداشته شود، تاکید کرد: تسهیل راه ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در استان زمینه برای ایجاد اشتغال را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری استانی توسعه نیافته است، تاکید کرد: باید با تلاش و همکاری و همیاری در مسیر توسعه استان گام برداشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نامگذاری سال جدید به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل توسط مقام معظم رهبری، یادآور شد: ایجاد اشتغال و توسعه استان باید در مسیر اقتصاد مقاومتی باشد.

قاسم سلیمانی دشتکی با بیان اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های چهارمحال و بختیاری برای اشتغال مورد توجه قرار بگیرد، یادآور شد: بایدبا تلاش بسیار از ظرفیت های استان برای توسعه استان و ایجاد اشتغال استفاده شود.