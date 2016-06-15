اصولگرايان بدنبال انشعاب در فراكسيون ولايت نیستند

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موضوع انشعاب یک فراکسیون جدید از دل فراکسیون ولایت و صحت و سقم آن، اظهار داشت: ما هم این موضوع را شنیده‌ایم، اما از جزییات آن اطلاع نداریم.

وی افزود: اگر عزیزانی که به دنبال این کار هستند، می‌خواهند يك زیرفراکسیون از فراکسیون ولایت تشکیل دهند، قبلا این موضوع به توافق رسیده و قابل قبول است که سلیقه های مختلف زیر چتر فراکسیون ولایت قرار بگیرند، اما زیرمجموعه های مطلوب خود را نیز تشکیل دهند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این تصمیم ارتباطی به اصولگرایان ندارد و ما ترجیح می‌دهیم با عنوان همان فراکسیون ولایت در مجلس فعالیت کنیم و به هیچ عنوان جریان اصولگرایی قصد این را ندارد که فراکسیون دیگری تشکیل دهد.

زاهدی تاکید کرد: ما عنوان «ولایت» را بر روی این فراکسیون گذاشتیم تا هر کسی که قلبا عشق و علاقه ای به ولایت دارد، زیر چتر این فراکسیون قرار بگیرد؛ ممکن است برخی افراد در انتخابات جزو مستقلین يا ليست اعتدال بوده‌اند و حالا این افراد می‌خواهند از فراکسیون ولایت جدا شده و دور هم جمع شوند.

وی درباره جدی بودن این انشعاب تصریح کرد: اطلاعی ندارم؛ این موضوع را باید از خود كساني سوال كنيد كه اين بحث‌ها را مطرح كرده اند.