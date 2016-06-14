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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۲

۲۴ معتاد پرخطر در شیروان دستگیر شدند

۲۴ معتاد پرخطر در شیروان دستگیر شدند

بجنورد- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از دستگیری ۲۴ معتاد پرخطر و کشف ۳ دستگاه موتورسیکلت مسروقه در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان شمالی، سرهنگ مسعود وحیدی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، ۱۰ تیم عملیاتی فرماندهی انتظامی شهرستان شیروان پاک‌سازی مناطق آلوده و برخورد با معتادان پرخطر در این شهرستان را اجرا کردند.

وی بابیان اینکه در این عملیات ۲۴ معتاد پرخطر دستگیر شدند، افزود: از این تعداد ۱۳ نفر برای بازتوانی و درمان به کمپ ترک اعتیاد معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان تصریح کرد: در اجرای این طرح ۳ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه دوچرخه مسروقه از پاتوق‌ها عرضه و مصرف مواد مخدر کشف شد.

وی بر اجرای مستمر طرح ارتقاء امنیت اجتماعی تأکید و خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده پاتوق‌های معتادان و هرگونه فعالیت غیرقانونی و مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 3686112

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