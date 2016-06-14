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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد:

اعزام ۱۱۲۰ مددجوی کمیته امداداستان به اردوهای زیارتی وسیاحتی

اعزام ۱۱۲۰ مددجوی کمیته امداداستان به اردوهای زیارتی وسیاحتی

یاسوج - مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکهزار و ۱۲۰ مددجو در اردوهای کمیته امداد شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر سه شنبه در نشست کارگروه آسیبهای فرهنگی و اجتماعی افزود: این اردوها برای دانش‌آموزان، دانشجویان و خانواده های مددجو برگزار می شود.

وی بیان کرد: این نهاد در راستای غنی سازی اوقات فراغت مددجویان برنامه های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است.

محبی اظهار داشت: کمیته امداد استان همه ساله برگزاری اردوهایی دانش‌آموزی، دانشجویی و خانوادگی را در دستور کار خود قرار می دهد.

وی افزود: بیش از سه هزار نفر از دانش آموزان، دانشجویان و مددجویان تحت پوشش در طرح اوقات فراغت شزکت می کنند.

وی افزود: زنان بی سرپرست مددجوی استان نیز از سفرهای زیارتی به عتبات عالیات برخوردار می شودن.

محبی تصریح کرد: در این راستا ۲۸۰ زن بی سرپرست استان به این سفرها اعزام می شوند.

وی افزود: این نهاد همچنین در راستای حمایت از خانواده های بی سرپرست نیز برنامه های مختلفی را اجرایی کرده است.

محبی اظهار داشت: توجه به معیشت و کارآفرنی برای زنان سرپرست خانوار نیز از دیگر برنامه های این نهاد است.

کد مطلب 3686114

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