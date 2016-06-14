به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور در حاشیه امضای تفاهم‌نامه میان اتاق صنایع استانبول و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران گفت: اتاق صنایع استانبول در سفر قبلی به ایران برای احداث شهرک صنعتی به منظور تسهیل حضور سرمایه گذاران ترک در ایران اعلام آمادگی کرده بود. بر این اساس، با مذاکرات انجام شده این شهرک با ۱۴۰ واحد و سرمایه گذاری اولیه ۱۰ میلیارد دلار در یکی از هفت شهرک صنعتی و منطقه آزاد پیشنهادی احداث می شود که تا ۸۵ درصد نیروی انسانی آن ایرانی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اینکه با آوردن سرمایه خارجی به داخل، اشتغال ایجاد کنیم عین اقتصاد مقاومتی است، زیرا کشور ما هم اکنون از نظر سرمایه و فن آوری مشکلاتی دارد که بناست همزمان با جذب سرمایه ترک ها، فن آوری نیز منتقل شود.

همچنین علی یزدانی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز گفت: با تفاهمی که انجام شد، هفت شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی به اتاق صنایع استانبول پیشنهاد دادیم که اواخر شهریور هیات ترک از این مناطق پیشنهادی بازدید خواهد کرد و قرار است در شش ماهه دوم امسال طراحی و زیرساخت های این شهرک ازجانب ترک ها اجرایی شود و این شهرک در رشته های مختلف صنعتی، نساجی و محصولات غذایی فعالیت خواهد کرد.

آردال باحچیوان، رئیس اتاق صنایع استانبول امضای این تفاهم نامه و احداث شهرک صنعتی اختصاصی در ایران را عامل افزایش همکاری‌های اقتصادی دو کشور بیان کرد.