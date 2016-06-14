به گزارش خبرنگار مهر، جعفرصادق اسکندری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بیمه قالیبافان استان اظهار داشت: بی‌تردید توسعه قالیبافی در استان نقش بسیاری در اشتغالزایی، صادرات و ارزآوری داشته و بر همین اساس، استاندار آذربایجان‌غربی نیز نگرش ویژه‌ای به توسعه فعالیت‌های قالیبافی دارد.

وی با اشاره به وجود ۷۲ هزار نفر بافنده فرش در استان گفت: با توجه به اینکه هم ‌اکنون فضا برای صادرات غیرنفتی مهیا شده و تعاملات بین‌المللی کشورمان با جهان خارج افزایش یافته است، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی کشور بهره برد.

اسکندری ادامه داد: هم اکنون با توجه به محدودیت‌های اقتصادی دولت، سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اداره کل تامین اجتماعی استان به دنبال بیمه کردن فعالان واقعی فرش بوده نه آنانی که قصد سوء استفاده از این موضوع را دارند.

وی افزود: بنابراین در بحث بازرسی باید دقت لازم صورت گیرد تا از فعالان اصلی حمایت شود چون حمایت از قالیبافان واقعی هدف اصلی سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌غربی اعلام کرد: با توجه به اینکه متاسفانه آذربایجان‌غربی از جمله استان‌های محروم کشور به شمار می‌رود، توسعه فعالیت‌های مربوط به فرشبافی به ویژه در مناطق محروم یا روستایی، گام بزرگی در تامین معیشت خانوارها می‌تواند باشد.

اسکندری با اشاره به اینکه بحث بیمه‌ قالیبافان مسئله و فرصت بزرگی تلقی می‌شود اظهار داشت: باید بیمه‌شدگان هرگونه جابه جایی محل کار یا شهر خود را اطلاع‌رسانی کنند تا در آینده مشکلی برای آنان ایجاد نشود.