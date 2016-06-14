به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در این تفاهمنامه که با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای طرفین در جهت توسعه و حمایت بیشتر از هنر-صنعت بازیهای رایانهای و آموزش دانشآموزان در استفاده صحیح از بازیهای رایانهای به امضای طرفین رسید، حوزههای «تولید محصولات مناسب با ارزشهای دینی و ملی»، «بهرهمندی از کارشناسان هر دو نهاد»، «گسترش، آموزش و ترویج بازیسازی در فضای دانشآموزی» و «افزایش آگاهی دانشآموزان و خانوادههایشان نسبت به بازیهای ناسالم و نحوه استفاده صحیح از بازی» مورد توافق برای همکاری مشترک قرار گرفت.
حسن کریمی قدوسی گفت: طبق آخرین پژوهشی که انجام دادهایم، ۷۰درصد خانوادهها نمیدانند ردهبندی سنی چیست و با استفاده از ظرفیت اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان میتوانیم به اولیا و دانشآموزان نحوه صحیح استفاده از بازیها را بیاموزیم.
مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای تشریح کرد: میتوان با هدایت دانشآموزان به سمت بازار مجاز، ذائقه آنها را تا به بازیهای غیرمجاز خارجی عادت نکرده، در مسیر درست قرار داد و به سمت استفاده صحیح از بازیها هدایت کرد.
کریمی قدوسی فروش یک محصول را لازمه فرهنگسازی دانست و گفت: باید محصولی تولید شود که در نهایت به فروش برسد و مخاطب نهایی از آن استقبال کند. در غیر این صورت امکان فرهنگسازی وجود نخواهد داشت و امیدواریم اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با ظرفیتهایی که دارد در معرفی بازیهای ایرانی به دانشآموزان مؤثر واقع شود.
حامد علامتی، دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان نیز به اهمیت تولید محتوای جایگزین و مناسب اشاره کرد و گفت: رفتارهای سلبی در مقوله فرهنگ و فرهنگسازی پاسخگو نیست و باید رفتار سلبی و ایجابی در کنار یکدیگر باشد. اگر میگوییم فلان بازی بد است بایستی جایگزین مناسب آن را هم به جامعه ارائه کنیم.
علامتی، تاثیرگذاری بازیهای رایانهای را بیش از هر رسانه دیگری دانست و افزود: مخاطب در بازی رایانهای نقش مستقیمی در بازی ایفا میکند در حالی که در دیگر رسانهها تنها مصرفکننده است و نقشی ندارد.
دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان ضمن امیدواری نسبت به این تفاهمنامه گفت: آمادهایم تا در صورت همکاری بنیاد ملی بازیهای رایانهای به عنوان یک مرجع تخصصی، امکانات خودمان از جمله ظرفیتهای آموزشی را در این حوزه مورد استفاده قرار دهیم.
شایان ذکر است اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان نخستین تشکل دانشآموزی پس از انقلاب است که با عنایت حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفته و کماکان تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری، جهت سازماندهی، هدایت و پشتیبانی انجمنهای اسلامی مدارس سراسر کشور فعالیت میکند.
در راستای تولید بازیهای رایانهای مناسب دانشآموزان تفاهمنامهای بین بنیاد ملی بازیهای رایانهای و اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان به امضا رسید .
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در این تفاهمنامه که با هدف استفاده حداکثری از ظرفیتهای طرفین در جهت توسعه و حمایت بیشتر از هنر-صنعت بازیهای رایانهای و آموزش دانشآموزان در استفاده صحیح از بازیهای رایانهای به امضای طرفین رسید، حوزههای «تولید محصولات مناسب با ارزشهای دینی و ملی»، «بهرهمندی از کارشناسان هر دو نهاد»، «گسترش، آموزش و ترویج بازیسازی در فضای دانشآموزی» و «افزایش آگاهی دانشآموزان و خانوادههایشان نسبت به بازیهای ناسالم و نحوه استفاده صحیح از بازی» مورد توافق برای همکاری مشترک قرار گرفت.
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