نیازمند سدسازی در گلستان هستیم/ افزایش ۶۸ درصدی میزان بارندگی

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری بعدازظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی استان گلستان درباره آخرین وضعیت منابع آبی و بارندگی استان بیان کرد: ۴۵۴ میلی متر متوسط بارندگی استان است که دو برابر میانگین کشوری را در بر می گیرد.

نظری با بیان اینکه مجموع سرانه آب استان پایین تر از متوسط کشوری است، گفت: سرانه آب استان ۱۳۸۰ متر مکعب بوده درحالی که این رقم برای کشور ۱۶۰۰ متر مکعب است. همچنین از مجموع ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون منابع آبی استان، بیش از ۵۰ درصد زیرزمینی و سایر آن سطحی است.

وی خاطرنشان کرد: در پنج حوزه آبریز اترک، قره سو، گرگانرود، نکارود و خلیج گرگان در مجموع ۱۲۵۰ میلیون متر مکعب آب سطحی داریم.

وی تصریح کرد: در بخش شرب، صنعت و محیط زیست برای رسیدن به چشم انداز افق ۱۴۲۰ نیازمند هفت میلیارد و ۱۱۸ میلیون متر مکعب آب هستیم که در این صورت به سه برابر وضعیت فعلی خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: برای آنکه به مقدار مورد نیاز تا آن زمان دست یابیم باید سطح مطالعات را بالا ببریم و نسبت به افزایش جمعیت و تقاضا ظرفیت مورد انتظار را تامین کنیم.

ساخت چهار سد در دست اقدام است

نظری از افزایش میزان بارندگی در سال جاری خبر داد و بیان کرد: ۴۵۰ میلی متر متوسط بارندگی به ۵۲۹ میلی متر رسیده و نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد افزایش را نشان می دهد اما به علت خشکسالی های گذشته روان آب رودخانه ها کاهش داشته اند.

وی به بیان آماری از میزان آبگیری از مخازن در پنج حوزه آبی استان پرداخت و گفت: سال گذشته ۲۰ درصد و امسال ۷۲ درصد آبگیری از مخازن صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از طرح های فاضلابی برای تامین آب بسیار موثر است زیرا ۷۰ درصد آب مصرفی قابل بازیابی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان درباره تعداد سدهای درحال ساخت اظهار کرد: هم اکنون ساخت چهار سد در دست اقدام و سه سد در حال مطالعه است و احداث سد برای ذخیره سازی آب برای استان ما یک نیاز است.

علی نظری به بیان آماری تفکیکی از میزان مصرفی آب پرداخت و گفت: بیش از ۹۰ درصد آب شرب از آب های زیرزمینی تامین می شود و در مجموع ۸۷ درصد بخش کشاورزی و محیط زیست، ۱۰ درصد آشامیدنی و ۳ درصد بخش صنعت، آب استفاده می کنند.