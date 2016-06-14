آمار اهدای خون بانوان رفسنجانی پایین تر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدحسینی ظهر سه شنبه در مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون در رفسنجان اظهار کرد: 14 ژوئن به عنوان روز جهانی اهداکنندگان خون نامگذاری شده که شعار امسال روز جهانی اهداکنندگان خون «با اهدای خون، زندگی را به اشتراک بگذاریم» است.

وی با بیان اینکه اهداکنندگان مستمر خون کار خیر و خداپسندانه‌ای انجام می‌دهند، تصریح کرد: با تمام پیشرفتی که علم در زمینه‌های مختلف داشته، اما جایگزینی برای خون پیدا نشده و تولید خون مصنوعی تاکنون صورت نگرفته است.

رئیس مرکز انتقال خون رفسنجان بیان کرد: در سال گذشته تعداد 13 هزار و 726 نفر به مرکز انتقال خون رفسنجان مراجعه کردند که از این تعداد 11 هزار و 252 واحد خون گرفته شد.

محمدحسینی ادامه داد: از این تعداد 4/96 درصد مرد و 6/3 درصد زن بودند که نشان می دهد که میزان مشارکت زنان در اهدای خون در رفسنجان پایین است و باید فرهنگ سازی بیشتری در این خصوص انجام شود.

امام جمعه رفسنجان نیز در این مراسم با گرامیداشت روز جهانی اهداکنندگان خون، گفت: اهداکنندگان خون کار خداپسندانه و بزرگی انجام می دهند.

حجت الاسلام عباس رمضانی پور افزود: اهداکنندگان خون خیرانی هستند که چه بسا ارزش کار آن‌ها از ایجاد یک بنای خیر هم بالاتر است چرا که با نجات جان انسان‌ها در ارتباط است.

وی تصریح کرد: اگر حضور اهداکنندگان خون نبود مشکلات زیادی در زمینه کمبود فراورده‌های خونی وجود داشت.

امام جمعه رفسنجان همچنین از بانی تأسیس پایگاه انتقال خون رفسنجان تشکر کرد.