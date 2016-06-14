اقتصاد مقاومتی دلیل تغییر ساعات اداری در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مرتضایی ظهر سه شنبه در خلال دومین نشست کارگروه تحول اداری در سمنان با محوریت اقتصاد مقاومتی، بیان داشت: طرح تغییر ساعات اداری با توجه به تغییر اقلیم در فصل گرما و برای استفاده بهینه از انرژی و زمان تعریف شده است چرا که در نیمه نخست سال تعداد ساعات روشنایی روز بیشتر است و می توان از آن در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بهره برد.

وی افزود: ورود کارمندان ادارات و دستگاه های دولتی به ادارات همزمان با ساعت۶:۳۰صبح باعث می شود تا وسایل سرمایشی مانند کولر حداقل دو ساعت کمتر از زمان کنونی روشن باشند و این امر، عدم اتلاف انرژی را در پی خواهد داشت همچنان انتقال ساعت مصرف به ساعت غیر اوج مصرف در ابتدای صبحگاه، از دیگر مزایای این طرح است.

اقتصاد مقاومتی لازم الاجرا است

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری سمنان تصور مردم از اتلاف انرژی در ساعت پیک مصرف شامگاهی را اشتباه خواند و گفت: بر خلاف تصور مردم بررسی منحنی بار مصرف در کشور نشان می دهد که ساعات اوج مصرف در روز، بیشتر از پیک مصرف در شب هنگام است لذا برق و انرژی در طول روز به مراتب بیشتر از شامگاه تلف می شود.

مرتضایی با اشاره به کمبود۴۰مگاواتی برق استان سمنان، بیان داشت: سهم برق مصرفی استان یک درصد کل برق موجود در کشور است که این میزان هنوز۴۰مگاوات کمبود را در خود می بیند لذا طرح تغییر ساعات ادارات می تواند یکی از راه های جبران این کمبود باشد.

وی افزود: مقام معظم رهبری در ابتدای سال با مطرح کردن شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل کلید واژه طلایی اداره کشور را برای همه مان روشن ساختند و بدون هیچ چون و چرا باید به سمت تحقق آن گام برداریم لذا از هر اقدامی در این زمینه برای کاهش مصرف انرژی مانند تعطیلی پنج شنبه های ادارات و تغییر ساعت کاری آنها استفاده خواهیم کرد.