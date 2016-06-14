سالانه ۲۰۰۰میلیارد ریال برای نگهداری معتادان متجاهر هزینه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله هادی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی با بیان اینکه با وجود مبارزه جدی با پدیده شوم اعتیاد، ۴۲ هزار معتاد متجاهر و خیابانی در کشور وجود دارد افزود: ریاست جمهوری نیز تاکید ویژه ای بر ریشه کن شدن مصرف مواد مخدر از جامعه دارد.

وی با تاکید بر ضرورت جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهرها عنوان کرد: اگر این تعداد معتاد متجاهر در اردوگاه ها اسکان داده نشوند، منجر به افزایش سرقت های خرد در شهرها خواهد شد.

هادی نژاد همچنین از تولید بیش از ۹۰ درصد مواد مخدر جهان در افغانستان خبر داد و گفت: ۳۵ درصد کل تولیدات مواد مخدر در افغانستان راهی مرزهای ایران می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست از تجهیز ورودی مرزهای استان به دستگاه‌های پیشرفته مواد یاب و استفاده همزمان از سگ‌های مواد یاب مخدر خبر داد.

علیرضا رادفر اظهار داشت: استان ما یک منطقه مرزی است بنابراین تجهیز مرزهای رسمی استان به دستگاه‌ها و سگ‌های مواد یاب بسیار مهم است چراکه انواع مواد مخدر که وارد کشور می‌شود از طریق زمین از این مرزها خارج و به اروپا می‌رود.

وی افزود: کشورمان هزینه‌های زیادی متحمل شده و شهدای زیادی را در مبارزه با مواد مخدر تقدیم کرده تا مواد افیونی به اروپا نرسد بنابراین کشورهای اروپایی باید برای کمک به این مبارزه به میدان عمل بیایند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: سیاست‌های شورای مبارزه با مواد مخدر باید بر مبنای دو موضوع عرضه و تقاضا شکل گیرد و همزمان با ان باید برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد استان به صورت مستمر و عملیاتی تدوین شود و در این میان نقش شورا مبارزه با مواد مخدر در کاهش تقاضا بسیار تاثیرگذار است.

وی عنوان کرد: آسیب شناسی و برنامه ریزی برای احصا بازخورد طرح‌های عملیاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر یک ضرورت است و به همین خاطر باید این طرح‌ها به‌صورت دقیق و علمی، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرند.

رادفر با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی برای مقابله خانواده‌ها و عموم جامعه با معضل اعتیاد اظهار داشت: روشن است که در کنار درمان معتادین و مبتلایان، باید اقدامات اجتماعی کردن و حساس سازی خانواده‌ها و جامعه نسبت به شیوع اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر نیز انجام شود.

وی افزود: باید برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر مستمر بوده و از راهکارهای عمومی‌تر و مشارکت مردم در این زمینه استفاده شود و در این میان با توجه به موقعیت جغرافیایی و مرزی آذربایجان غربی باید درباره عرضه، تقاضا و فروش مواد مخدر هوشیارانه و با اشرافیت کامل اطلاعاتی عمل شود.