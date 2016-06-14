  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۹

معاون انتقال خون استان کرمان:

مشارکت مردمی در اهدای خون افزایش یافته است

مشارکت مردمی در اهدای خون افزایش یافته است

رفسنجان - معاون اداری‌ مالی انتقال خون استان کرمان گفت: با فرهنگ‌سازی خوبی که انجام شد مشارکت مردم در اهدای خون افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حدادیان ظهر سه شنبه در مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون در رفسنجان اظهار داشت: خون‌های اهدایی کمک زیادی به بیماران می‌کند در حالی که دست و پای مصنوعی و ... ساخته شده، اما خون مصنوعی هنوز تولید نشده است.

وی افزود: مرکز انتقال خون رفسنجان قبل و بعد از سال ۷۴ شرایط خاصی داشت به طوری که قبل از سال ۷۴ خونگیری کمی در بانک خون بیمارستان مرادی انجام می ‌شد.

معاون اداری‌مالی اداره کل انتقال خون استان کرمان گفت: بعد از سال ۷۴ با کار خیری که مرحوم صبوری انجام داد مرکز انتقال خون رفسنجان احداث شد که اکنون بیش از ۲۰ سال از احداث آن می‌گذرد.

حدادیان ابراز داشت: با فرهنگ‌سازی خوبی که انجام شد مشارکت مردم در اهدای خون بالا رفت و نیاز خونی شهرستان برآورده شد.

وی ادامه داد: اکنون میزان اهدای خون در رفسنجان از بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است که بیانگر فرهنگ غنی مردم این شهرستان است.

معاون اداری‌مالی اداره کل انتقال خون استان کرمان اظهار کرد: ساختمان انتقال خون رفسنجان بزرگترین ساختمان در سطح کشور است و با توجه به قدمت بالای ۲۰ سال آن، نیاز به تجهیزات اداری و آزمایشگاهی بیشتری دارد که در این خصوص باید مسئولین شهرستان مساعدت بیشتری داشته باشند.

در پایان این مراسم از جمعی از اهداکنندگان مستمر خون در رفسنجان تجلیل شد.

کد مطلب 3686143

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها