مشارکت مردمی در اهدای خون افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حدادیان ظهر سه شنبه در مراسم روز جهانی اهداکنندگان خون در رفسنجان اظهار داشت: خون‌های اهدایی کمک زیادی به بیماران می‌کند در حالی که دست و پای مصنوعی و ... ساخته شده، اما خون مصنوعی هنوز تولید نشده است.

وی افزود: مرکز انتقال خون رفسنجان قبل و بعد از سال ۷۴ شرایط خاصی داشت به طوری که قبل از سال ۷۴ خونگیری کمی در بانک خون بیمارستان مرادی انجام می ‌شد.

معاون اداری‌مالی اداره کل انتقال خون استان کرمان گفت: بعد از سال ۷۴ با کار خیری که مرحوم صبوری انجام داد مرکز انتقال خون رفسنجان احداث شد که اکنون بیش از ۲۰ سال از احداث آن می‌گذرد.

حدادیان ابراز داشت: با فرهنگ‌سازی خوبی که انجام شد مشارکت مردم در اهدای خون بالا رفت و نیاز خونی شهرستان برآورده شد.

وی ادامه داد: اکنون میزان اهدای خون در رفسنجان از بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است که بیانگر فرهنگ غنی مردم این شهرستان است.

معاون اداری‌مالی اداره کل انتقال خون استان کرمان اظهار کرد: ساختمان انتقال خون رفسنجان بزرگترین ساختمان در سطح کشور است و با توجه به قدمت بالای ۲۰ سال آن، نیاز به تجهیزات اداری و آزمایشگاهی بیشتری دارد که در این خصوص باید مسئولین شهرستان مساعدت بیشتری داشته باشند.

در پایان این مراسم از جمعی از اهداکنندگان مستمر خون در رفسنجان تجلیل شد.