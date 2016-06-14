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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد:

لزوم توجه به موضوع مدرن حقوق شهری

لزوم توجه به موضوع مدرن حقوق شهری

عضوحقوقدان شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه حقوق شهری پس از حقوق شهروندی مطرح شده است، بر لزوم توجه به حقوق شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،علی صابری در جریان حضور وزیر دادگستری در شورای اسلامی شهر تهران و پیشنهادات وی در خصوص حقوق شهروندی گفت: حقوق شهری به عنوان حوزه ای جدید در موضوعات حقوقی است که پس از حقوق شهروندی ایجاد شده و موضوعی کاملا مدرن است باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم آموزش شوراها در جریان اجرایی کردن حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: برای این موضوع باید بسته های آموزشی تهیه شود و آموزش به شوراها برای تصحیح مقررات به این موضوع افزوده شود.

وی در خصوص دلیل این موضوع گفت: امروز بسیاری از مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداری ابطال می شود و نمی توان انتظار داشت که تمامی این احکام به غلط صادر می شود.

وی همچنین به موضوع کلینیک حقوقی اشاره کرد و بر لزوم حضور مساجد در این طرح تاکید کرد.

کد مطلب 3686144
نورا حسینی

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