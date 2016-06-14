لزوم توجه به موضوع مدرن حقوق شهری

به گزارش خبرنگار مهر،علی صابری در جریان حضور وزیر دادگستری در شورای اسلامی شهر تهران و پیشنهادات وی در خصوص حقوق شهروندی گفت: حقوق شهری به عنوان حوزه ای جدید در موضوعات حقوقی است که پس از حقوق شهروندی ایجاد شده و موضوعی کاملا مدرن است باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر لزوم آموزش شوراها در جریان اجرایی کردن حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: برای این موضوع باید بسته های آموزشی تهیه شود و آموزش به شوراها برای تصحیح مقررات به این موضوع افزوده شود.



وی در خصوص دلیل این موضوع گفت: امروز بسیاری از مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداری ابطال می شود و نمی توان انتظار داشت که تمامی این احکام به غلط صادر می شود.



وی همچنین به موضوع کلینیک حقوقی اشاره کرد و بر لزوم حضور مساجد در این طرح تاکید کرد.