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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

در چهارمحال و بختیاری؛

حل مشکلات واحدهای صنعتی به صورت ویژه در حال پیگیری است

حل مشکلات واحدهای صنعتی به صورت ویژه در حال پیگیری است

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال وبختیاری گفت: حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی چهارمحال و بختیاری به صورت ویژه در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی پیش از ظهر سه شنبه در نشست تسهیل و رفع موانع تولیدی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سال گذشته تا کنون فعال شده است، عنوان کرد: مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی استان در این ستاد حل شده است.

امامی از برگزاری ۳۳ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان خبر داد و گفت: این جلسات دارای ۱۴۷ مصوبه بودند که ۶۴ مصوبه آن به طور کامل اجرایی شد و ۸۳ مصوبه دیگر در دست اجرا است.

وی سازگار نبودن قوانین بانکی با شرایط کشور را از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی دانست و تصریح کرد: ۴.۷درصد مشکلات بانکی مربوط به سرمایه در گردش، شش دهم درصد مربوط به سرمایه ثابت و ۴۶ درصد مربوط به تقسیط بدهی بوده است.

 

کد مطلب 3686150

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