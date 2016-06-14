۵۲ تن شير غيربهداشتی در گالیکش کشف شد

سرهنگ غلام رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران ايست ‌و بازرسی تنگراه حين كنترل محور ورودی و خروجی استان گلستان به دو دستگاه كاميون كه در حال حمل شير بودند، مشكوک شده و دستور توقف آنها را صادر كردند.

وی ادامه داد: در بازرسی از خودروهای توقیف شده ۵۲ تن شير كه به صورت فاقد مجوز و غيربهداشتی در حال حمل بود، كشف شد.

فرمانده انتظامي شهرستان گاليكش در پایان با اشاره به توقيف دو كاميون و دستگيری رانندگان، خاطرنشان كرد: اين محموله كشف شده به همراه مدارک تحويل پست قرنطينه دامپزشکی مستقر در ايستگاه بازرسی شد.

از ابتدای سال جاری تا به اکنون حدود ۸۱ تن شیر غیربهداشتی در سطح استان گلستان کشف شده است.