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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان:

۴ طرح کشاورزی در رفسنجان به بهره برداری رسید

۴ طرح کشاورزی در رفسنجان به بهره برداری رسید

رفسنجان - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان از بهره برداری از چهار طرح کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری از چهار طرح کشاورزی اظهار داشت: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسیدند.

حسین رضایی افزود: طرح آبیاری تحت فشار مزرعه هرندی با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال در محور رفسنجان یزد امروز بهره برداری شد.

وی ادامه داد: آزمایشگاه خاکشناسی که توسط بخش خصوصی و با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان احداث شده است و دفتر نظام صنفی کارهای کشاورزی در مجمع تعاونی روستایی به بهره برداری رسید.

مدیر جهاد کشاورزی رفسنجان یادآور شد: باشگاه پرورش اسب در روستای قاسم آباد رفسنجان که در مساحت ۲۵ هزار متر مربع توسط بخش خصوصی با ظرفیت ۱۰ رأس اسب احداث شده است افتتاح شد.

رضایی گفت: این باشگاه پرورش اسب اشتغالزایی را برای ۱۰ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در بر دارد.

وی اضافه کرد: تاکنون برای ایجاد این باشگاه ۱۰ میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل و خرید اسب مادیان و همچنین تجهیزات به ۳۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است.

کد مطلب 3686156

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