به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیش از ۲۹ هزار بیسواد در استان یزد شناسایی شده اند که امروز در جلسه شورای سوادآموزی استان یزد، برنامه های استان برای زیرپوشش قرار دادن این افراد مورد بررسی قرار گرفت.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه گروه سنی ۱۰ تا ۱۹ سال، مهم‌ترین دوره سنی برای باسوادی استان به شمار می‌رود، اظهار داشت: در این رده سنی بر اساس سرشماری سال ۹۰ در مجموع ۹۵.۱ درصد جمعیت استان یزد باسوادند به نحوی که ۹۴.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۶.۱ درصد جمعیت روستایی و ۹۴.۲ درصد جمعیت مردان و ۹۰.۷ درصد جمعیت زنان استان یزد باسواد هستند.

بیش از ۱۴ هزار نفر از بی‌سوادان یزد را زنان تشکیل می‌دهند

مرآت امین‌الرعایا بیان کرد: در استان یزد و در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در مجموع ۲۹ هزار و ۵۷۳ بی‌سواد شناسایی شده ‌اند که از این تعداد ۲۰ هزار و ۸۵۱ نفر در شهر و ۸ هزار و ۷۲۲ نفر در روستا زندگی می‌کنند و ۱۴ هزار و ۸۹۲ نفر مرد و ۱۴ هزار و ۶۸۱ نفر زن هستند.

وی با بیان اینکه استان یزد در جذب بیسوادان ۱۰ تا ۱۹ ساله رتبه نخست را از آن خود کرده است، افزود: با توجه به اهمیت این گروه سنی، یزد توانسته به موفقیت قابل قبولی در این زمینه دست پیدا کند.

امین الرعایا با بیان اینکه سال گذشته سه هزار و ۱۳۱ نفر زیر پوشش سوادآموزی قرار گرفتند، یادآور شد: هزار و ۶۶۱ نفر در دوره انتقال و ۳۶۶ نفر در دوره تحکیم از آموزش بهره مند شدند ضمن اینکه در سال گذشته هزار و ۲۹۵ نفر از اتباع خارجی در دوره‌های سوادآموزی و ۶۰۰ نفر در دوره انتقال شرکت کردند که ۹۰ درصد آنها موفق به طی این دوره شدند.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان یزد تاکید کرد: امسال نیز باید هزار و ۱۰۰ نفر در دوره سوادآموزی، ۷۰۰ نفر در دوره انتقال و ۲۲ نفر نیز در دوره تحکیم زیر پوشش قرار بگیرند و تعهد هر شهرستان در این زمینه مشخص شده است.

اجرای طرح شناسایی بی‌سوادان دارای کدملی یزد

امین الرعایا همچنین با اشاره به برنامه های تدوین شده برای ریشه کنی بی سوادی در بین افراد بومی استان یزد اظهار داشت: بر اساس این طرح افراد بی‌سواد زیر ۵۰ سال که دارای کدملی یزد هستند، شناسایی می‌شوند و برای جذب و سوادآموزی به این افراد تلاش‌های جدی‌تری صورت می‌گیرد.

در این جلسه فرمانداران شهرستان‌های مهریز و خاتم به عنوان شهرستان‌های حائز رتبه اول و دوم در پوشش افراد بی‌سواد در طول سال گذشته نیز به بیان برنامه های خود پرداختند.

فرماندار مهریز از هم‌افزایی بسیار خوب بین دستگاه های اجرایی شهرستان مهریز برای شناسایی، جذب و آموزش افراد بی سواد خبر داد و اظهار داشت: در این زمینه از ظرفیت ناحیه مقاومت بسیج، پایگاه‌های بسیج، مدارس و ... به خوبی استفاده شد.

استفاده از ظرفیت روحانیون برای شناسایی و آموزش افراد بی‌سواد

سیدمحمد رستگاری بیان کرد: از مدارس خوب با کلاس‌های خوب و آموزش‌دهنده های برتر برای آموزش افراد استفاده شد و خوشبختانه نتایج بسیار خوبی را نیز به دنبال داشت.

وی یادآور شد: امسال از ظرفیت روحانیون و اصناف به ویژه اتحادیه صنف املاک نیز در شناسایی و جذب افراد بی‌سواد استفاده خواهد شد.

رئیس آموزش و پرورش مهریز نیز بیان کرد: آموزش سیار از سال گذشته در مهریز آغاز شده و تلاش شد به منظور جلوگیری از رفت و آمد افرادی که امکان تردد به ویژه در روستاها را ندارند، مربیان به روستاها اعزام شوند.

سیدعلی کارآموز در مورد آموزش در دوره انتقال نیز بیان کرد: آموزش‌های دوره انتقال به طور کامل منطبق با پایه ششم ابتدایی است و از معلمان خبره همین پایه نیز برای آموزش سوادآموزان استفاده می‌‌شود.

فرماندار خاتم نیز با اشاره به اینکه سال گذشته حجم عملکرد خاتم ۱۲۵ درصد و حتی بالاتر از سقف تعهدی این شهرستان بوده است، اظهار داشت: امسال نیز تعهد در نظر گرفته شده برای مروست و هرات ۶۵ نفر است که به طور قطع این آمار محقق خواهد شد.

لزوم فعال شدن تشکل‌های مردم‌ نهاد در حوزه سوادآموزی

محمد زاده‌رحمانی از همکاری بسیار خوب کمیته امداد، بهزیستی، جهاد کشاورزی و ... در این راستا قدردانی کرد و افزود: اگر بتوانیم سازمان‌های مردم نهاد را نیز در این حوزه فعال کنیم، به طور قطع تحولی بزرگ در حوزه سوادآموزی در استان یزد ایجاد خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز از اعزام ۱۴۹ نفر از مربیان آموزش‌دیده در حوزه بهداشت به کلاس‌های سوادآموزی خبر داد و گفت: این مربیان مباحث مرتبط با بهداشت مادر و کودک، خود مراقبتی، ورزش و تحرک و ... را در این دوره ها مطرح کرده اند.

محمدحسن لطفی بیان کرد: تلاش شد تا در کنار سوادآموزی، برای سواد سلامت مردم نیز اقدام شود که امیدواریم این همکاری تداوم پیدا کند.

نماینده جهاد کشاورزی در این نشست نیز اظهار داشت: دو تفاهم‌نامه از سوی معاونت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش با معاونت‌های ترویج و عشایری جهاد کشاورزی منعقد شده و فعالیت در این دو حوزه آغاز شده است.

یدالله جوادپور افزود: در زمینه محتوای آموزشی متناسب با کشاورزان و دامداران نیز اقداماتی انجام شده ضمن اینکه آماده تامین آموزشیار در مناطق روستایی نیز هستیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد نیز با اشاره به مهاجرپذیری یزد و وجود جمعیتی با عنوان اتباع بیگانه اظهار داشت: به نظر می‌رسد برخی آمارها همپوشانی دارد و در برخی موارد نیز آمارهایی محاسبه نشده است.

محمدحسین ریاحی همچنین با اشاره به اجرای طرح شناسایی بی‌سوادان دارای کد ملی یزد افزود: بر اساس اطلاعاتی که در بانک‌های اطلاعاتی وجود دارد می‌توان به آمار نهایی دست یافت.

جلوگیری از افزایش بی‌سوادی از مبدا

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نیز در این جلسه تاکید کرد: در تلاش هستیم تا علاوه بر آموزش به افراد بی‌سواد، از بی‌سوادی از مبدا جلوگیری کنیم بر این اساس پیگیری‌های جدی برای جلوگیری از جا ماندن افرادی که باید در کلاس اول ثبت نام کنند، آغاز شده است.

احمد شیرزاد افزود: در برخی استان‌ها در همین پایه اول ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر ریزش دارند اما در یزد تلاش شده هیچ دانش آموزی از تحصیل بازنماند.