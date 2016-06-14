ورود تور گردشگری رالی ترانس مسیر جاده ابریشم به آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، این گروه از گردشگران ۶۸ نفر هستند که از کشورهای فرانسه، پرتغال، بلژیک، ‌اسپانیا و آلمان به ایران سفر کرده اند از طریق مرز بازرگان وارد کشور شدند.

این افراد با اتومبیلهای مخصوص مسابقات جهت شرکت در مسابقات اتومبیل رالی جاده ابریشم و طبیعت گردی در این مسیر، رهسپار ایران شده اند.

این تور در اولین مقصد خود با اسکان در کمپ گردشگری قره کلیسا، از این مجموعه تاریخی بازدید می کنند و قرار است با عبور از مسیرهای تاریخی و گردشگری استان آذربایجان غربی امروز سه شنبه وارد آذربایجان شرقی و سپس اردبیل شوند.

تور گردشگری رالی ترانس شش روز در ایران حضور داشته و به بازدید از جاذبه های تاریخی و طبیعی نقاط مختلف کشور می پردازند و سپس ۳۰ خرداد از مرز باجگیران از ایران خارج می شوند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در آیین استقبال از این گروه گردشگری گفت: بی شک یکی از دلایل انتخاب کشور ایران علاوه بر سندیت تاریخی گذر جاده ابریشم از کشور، ثبات امنیت به ویژه در حوزه گردشگری و امنیت مالی، جانی و اخلاقی است.

جلیل جباری افزود: توجه به مقوله جذب گردشگر خارجی می تواند شعار اقتصاد مقاومتی را در زمینه گردشگری عملی کند.

وی ادامه داد: مجری این تور گردشگری یکی از موسسات فعال اتومبیلرانی و گردشگری داخلی است که تا کنون تورهای زیادی را تحت عنوان رالی ترانس اجرا کرده و دوره های بعدی این تور در شهریور ماه سالجاری در کشور اجرا می شود.

آذربایجان غربی همه ساله پذیرای تورهای رالی ترانس از مرز بازرگان است که در ایام تابستان توسط شرکت پاسارگاد تور به ایران دعوت می شوند.