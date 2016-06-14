  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۶

هلاکت ۳۰ عنصر داعش در جنوب «فلوجه» عراق

نظامیان ارتش عراق طی عملیاتی در جنوب شهر «فلوجه» واقع در استان الأنبار ۳۰ عنصر تکفیری از جمله چند عامل انتحاری داعش را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نظامیان ارتش عراق همچنان به پیشروی های گسترده خود در نبرد با تکفیریها در شهر فلوجه واقع در استان الانبار ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها ۳۰ عنصر تکفیری داعش در جنوب شهر فلوجه به هلاکت رسیدند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که در میان کشته شده های داعش تعدادی از عوامل انتحاری نیز دیده می شوند.

نظامیان ارتش عراق همچنین هفت خودروی بمب گذاری شده توسط داعش در جنوب فلوجه را منهدم کردند.

در همین ارتباط، «شاکر جودت» از فرماندهان ارتش عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق به پیشروی های خود در اطراف جنوب فلوجه ادامه می دهند.

