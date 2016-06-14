واشنگتن: شایعه کشته شدن «البغدادی» غیرقابل تأیید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ایالات متحده آمریکا به شایعه کشته شدن «أبوبکر البغدادی» سرکرده ارشد داعش واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط «کریس گارور» سخنگوی ائتلاف بین المللی ضد داعش اعلام کرد: شایعه کشته شدن البغدادی غیرقابل تأیید است.

سخنگوی ائتلاف بین المللی ضد داعش همچنین اظهار داشت: تاکنون هیچ مدرکی که کشته شدن البغدادی را اثبات کند، به دست ما نرسیده است.

این در حالی است که از روز گذشته تاکنون خبرهای غیرموثقی در خصوص کشته شدن «البغدادی» در حملات هوایی ائتلاف بین المللی ضد داعش در الرقه سوریه منتشر شده است.

برخی رسانه های اجتماعی نیز با انتشار بیانیه ای که مدعی صدور آن توسط داعش بودند، خبر کشته شدن البغدادی را تأیید کردند.

پیشتر نیز برخی رسانه ها خبر زخمی شدن البغدادی در حملات ائتلاف بین المللی ضد داعش به الرقه را منتشر کردند که پنتاگون بازهم آن را تأیید نکرد.