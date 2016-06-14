صدور اسناد مسکن مهر قزوین با سرعت بیشتری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه شورای مسکن استان که ظهر سه شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: نگاه دولت رونق بخشیدن به مسکن است و با سهم ۳۰.۵ درصد تسهیلات در این بخش تلاش می کند از حالت رکود خارج شویم.

حبیبی تصریح کرد: حدود ۳۰ درصد اشتغال و اقتصاد کشور به بخش مسکن وابسته است و این میزان با سهم ۱۰.۵ درصدی در بخش کشاورزی فاصله زیادی دارد که نشان دهنده حجم کار و جایگاه آن در کشور است.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارداشت: تسهیلات جدید با شرایط متنوعی در بانک مسکن ایجاد شده و افراد مختلفی می توانند از آن استفاده کنند و صاحب خانه شوند.

وی اضافه کرد:افزایش سقف پرداختی تسهیلات بانک مسکن تا میزان ۵۰ درصد قیمت خرید می تواند تشویقی برای استقبال ازاین بخش باشد هر چند بر اساس اعلام وزیر مسکن باید تا ۷۰ درصد قیمت ساختمان توسط بانکها تامین شود تا قدرت مردم بالا برود و خروج از رکود محقق شود.

حبیبی اظهارداشت: بازار مسکن باید تحریک و تشویق شود تا رونق این بخش ممکن شود و ما نیز وظیفه داریم همه توان خود را برای خروج از رکود مسکن بکار گیریم.

مشکلات مسکن فرهنگیان بررسی می شود

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در خصوص مسکن فرهنگیان باید تصمیم گیری با تشکیل کمیته ای با حضور هیئت مدیره تعاونی، بانک مسکن، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی صورت گیرد تا به جمع بندی واحدی برسیم.

وی اضافه کرد: در خصوص مسکن مهر به دلیل استقرار افراد کم درآمد باید نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام شودکه این کار پس از رفع نواقص فنی ساختمان و تامین حداقل نیازها با همکاری اداره ثبت اسناد، شهرداری و راه و شهرسازی انجام خواهد شد.