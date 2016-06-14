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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۷

نشست وزرای دفاع کشورهای مشترک المنافع در مسکو

نشست وزرای دفاع کشورهای مشترک المنافع در مسکو

راه های توسعه همکاری نظامی کشورهای مستقل مشترک المنافع تا سال ۲۰۲۰ در نشست وزرای دفاع این کشورها در مسکو بررسی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، نشست شورای وزرای دفاع عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع فردا در مسکو پایتخت روسیه آغاز خواهد شد.

قرار است در این نشست، راه های توسعه همکاری نظامی کشورهای مستقل مشترک المنافع تا سال ۲۰۲۰ ، تهیه لایحه توسعه دفاع هوایی- فضایی کشورهای مستقل مشترک المنافع و برگزاری مسابقات نظامی ۲۰۱۶ بررسی شود.

همچنین اعضای شورا در این نشست، فعالیت کمیته هماهنگ سازی در امورآموزش نظامی وابسته به شورای وزیران دفاع کشورهای مستقل مشترک المنافع وتقویت حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح این کشورها را به بحث خواهند گذاشت.

کد مطلب 3686176
پیمان یزدانی

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