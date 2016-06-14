اقدامات بیمه بیکاری به مراکز کاریابی آذربایجان غربی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق آهنگری بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاحیه دوره آموزشی دفاتر کاریابی که در سالن جلسات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارومیه برگزار شد اظهار داشت: اقدامات مربوط به بیمه بیکاری برای نخستین‌بار در کشور توسط آذربایجان غربی به دفاتر کاریابی واگذار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اقدام فوق یک حرکت ارزشمند در زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، چابک‌سازی دولت و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی به شمار می‌رود، گفت: باید برای ارتقای سطح آگاهی تلاشگران این عرصه اقدام شود.

آهنگری انعقاد تفاهم‌ نامه همکاری بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان کار و امور اجتماعی را برای قدم برداشتن در این زمینه مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: برای رفع ابهام‌ها و سوال‌های مدیران دفاتر کاریابی دوره آموزشی به صورت منظم برگزار می‌شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی تهیه نرم‌افزار و سی ‌دی‌های آموزشی در این زمینه را مورد توجه قرار داد و گفت: نسبت به توزیع این نرم‌افزار در بین شرکت‌کنند‌گان این دوره آموزشی اقدام می‌شود.

وی با اظهار به اینکه با هدف برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی، مراحل و اقدامات مربوط به تشکیل پرونده بیمه بیکاری در استان به دفاتر کاریابی غیردولتی آذربایجان غربی واگذار می‌شود، ادامه داد: بنابراین مشمولان دریافت بیمه بیکاری می‌توانند برای تشکیل پرونده به دفاتر مجوزدار کاریابی محل زندگی خود مراجعه کنند.

آهنگری با اشاره به اینکه از طرف دیگر متقاضیان استفاده از مزایای بیمه بیکاری می‌توانند به دفاتر کاریابی غیردولتی مجوزدار مراجعه کرده تا از خدمات اشتغال مجدد نیز استفاده کنند، اضافه کرد: بنابراین باید بلافاصله برای تشکیل پرونده اقدام شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی تلاش برای مهارت‌آموزی و حرفه‌آموزی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری، کمک کردن به صندوق بیمه بیکاری و کم شدن هزینه‌های دولت را مزیت‌های دیگر این اقدام دانست و گفت: بنابراین باید برای موفق شدن این طرح تلاش شود، چرا که این اقدام از هر جهت برای نیروی کار و دولت مفید بوده و با صرفه است.

وی با مثبت ارزیابی کردن فعالیت دفاتر کاریابی اظهار داشت: ۲۰ درصد بیکاران به دفاتر کاریابی مراجعه می‌کنند که در آذربایجان غربی این عدد به ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد که پنج هزار و ۸۰۰ نفر از این تعداد افراد مراجعه کننده صاحب شغل شده‌اند.

مسؤول اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کار آذربایجان غربی نیز در این مراسم با بیان اینکه کاریابی‌ها باید به قوانین بیمه بیکاری مسلط شوند گفت: دفاتر کاریابی باید به قوانین بیمه بیکاری تسلط پیدا کنند چرا که امور مربوط به این حوزه به دفاتر کاریابی واگذار می‌شود.

حسن بازگردفر اظهار داشت: مدیران دفاتر کاریابی باید برای ارتقای سطح اطلاعات خود و تلاشگران این عرصه در زمینه بیمه بیکاری قدم بردارند چرا که امور مربوط به این عرصه به دفاتر کاریابی واگذار شده است.

وی برون‌سپاری و واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به کاریابی‌های غیردولتی و مجوزدار در استان را واجد مزیت‌های مختلف دانست و ادامه داد: ولی با این همه علاوه بر موافقان این طرح مخالفانی بوده‌اند، بنابراین باید ضمن استفاده از نظرهای هر دو طیف برای اجرای کامل و موفق آن اقدام کرد.

وی دسترسی سریع و به ‌هنگام متقاضیان به دفاتر کاریابی، کاستن مراحل پیچیده اداری و کسب نتیجه در مدت زمان اندک را مورد اشاره قرار داد و گفت: زیرساخت‌های مورد نیاز در ابعاد نرم‌افزاری، نیروی انسانی و ... در این زمینه فراهم کرده‌ایم، به همین دلیل آذربایجان غربی برای اجرایی کردن این امر پیشگام شده است.

مسؤول اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی با بیان اینکه با هدف تسهیل فرآیند اداری برای واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌های غیردولتی، یک نرم‌افزار مرتبط با این خدمات و ارائه آن تهیه شده است، گفت: این نرم‌افزار در اختیار کارشناسان فعال در این زمینه قرار داده می‌شود.

بازگردفر برای توفیق در این زمینه با مشارکت کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و دفاتر کاریابی غیردولتی مناطق مختلف آذربایجان غربی ابراز امیدواری کرد و بیان داشت: در این راستا دوره‌های آموزشی به صورت منظم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به کسانی که زیرمجموعه این طرح قرار می‌گیرند، اضافه کرد: کارگران مشمول قانون کار، کارگران برخی از کارگاه‌های خانوادگی تحت شرایطی و ... می‌توانند زیرپوشش این طرح قرار گیرند.

بازگردفر با بیان اینکه کارگران متقاضی برای بهره مند شدن از خدمات این طرح باید قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه بیمه تامین اجتماعی داشته باشند، گفت: همچنین از تاریخ وقوع بیکاری ۳۰ روز فرصت دارند که اعلام بیکاری کرده و برای تشکیل پرونده در این زمینه اقدام کنند.

وی اظهار داشت: کسانی که بنا به دلایلی در مدت ۳۰ روز قادر به اعلام بیکاری نبوده‌اند باید موضوع را در هیات حل اختلاف مطرح کنند، در صورتی که قابل توجیه بودن موضوع مورد تائید قرار گرفت، نسبت به تشکیل پرونده برای دریافت بیمه بیکاری اقدام می‌شود.

مسؤول اداره حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری اداره کار آذربایجان غربی اظهار داشت: کسانی که به دلیل اتمام قرارداد کار بیکار شده‌اند، نیاز به شکایت از واحد تولیدی ندارند و بلافاصله باید برای تشکیل پرونده جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کنند.