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۲۵ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۸

رئیس فدراسیون هندبال:

۳۱۳ مدرسه هندبال در سطح کشور راه اندازی می شود

۳۱۳ مدرسه هندبال در سطح کشور راه اندازی می شود

شهرکرد- رئیس فدراسیون هندبال از راه اندازی ۳۱۳ مدرسه هندبال در سطح کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مهدوی ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیئت هندبال استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به راه اندازی ۳۱۳ مدرسه هندبال در سطح کشور اظهار داشت: نشست های تخصصی زیادی را با معاونت سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است و مقرر شد ۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال از پایان خردادماه فعالیت خود را در مدارس منتخب کشور آغاز کند.

وی در ادامه بیان کرد: باید از ظرفیت ها برای توسعه ورزش هندبال استفاده کرد.

 رئیس فدراسیون هندبال بیان کرد: استعداد یابی باید از مهمترین اقدامات هیئت های ورزشی باشد که این امر در سایه برگزاری برنامه های استعداد یابی در سالن های ورزشی و مدارس و ... است.

وی ایجاد همدلی را مهمترین اصل در پیشرفت هیئت های استانی دانست و بیان کرد: سال گذشته بی نظیرترین برنامه های را به خصوص در هندبال پایه و رده سنی نونهالان در تاریخ هندبال کشور اجرا کردیم و امیدوارم با کمک استان ها شاهد پرورش استعدادهای برتری در این عرصه باشیم.

رئیس فدراسیون هندبال با بیان اینکه بودجه این فدراسیون در سال گذشته یک و نیم میلیارد تومان بوده است، گفت: ما در سال گذشته بیش از سه برابر این اعتبار را برای توسعه هندبال کشور هزینه کرده ایم و نیازهای خودمان را از طریق منابع درآمدی دیگر و بخش خصوصی پاسخ داده ایم.

وی با اشاره به استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در رشته ورزشی هندبال استعداد ها و ظرفیت های بسیاری دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

کد مطلب 3686188

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