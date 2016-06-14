۳۱۳ مدرسه هندبال در سطح کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن مهدوی ظهر سه شنبه در مجمع سالیانه هیئت هندبال استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به راه اندازی ۳۱۳ مدرسه هندبال در سطح کشور اظهار داشت: نشست های تخصصی زیادی را با معاونت سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش برگزار شده است و مقرر شد ۳۱۳ مدرسه تخصصی هندبال از پایان خردادماه فعالیت خود را در مدارس منتخب کشور آغاز کند.

وی در ادامه بیان کرد: باید از ظرفیت ها برای توسعه ورزش هندبال استفاده کرد.

رئیس فدراسیون هندبال بیان کرد: استعداد یابی باید از مهمترین اقدامات هیئت های ورزشی باشد که این امر در سایه برگزاری برنامه های استعداد یابی در سالن های ورزشی و مدارس و ... است.

وی ایجاد همدلی را مهمترین اصل در پیشرفت هیئت های استانی دانست و بیان کرد: سال گذشته بی نظیرترین برنامه های را به خصوص در هندبال پایه و رده سنی نونهالان در تاریخ هندبال کشور اجرا کردیم و امیدوارم با کمک استان ها شاهد پرورش استعدادهای برتری در این عرصه باشیم.

رئیس فدراسیون هندبال با بیان اینکه بودجه این فدراسیون در سال گذشته یک و نیم میلیارد تومان بوده است، گفت: ما در سال گذشته بیش از سه برابر این اعتبار را برای توسعه هندبال کشور هزینه کرده ایم و نیازهای خودمان را از طریق منابع درآمدی دیگر و بخش خصوصی پاسخ داده ایم.

وی با اشاره به استان چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در رشته ورزشی هندبال استعداد ها و ظرفیت های بسیاری دارد که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.