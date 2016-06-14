۱۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به مسکن مهر استان قزوین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر،سید اضغر حسینی درجلسه شورای مسکن استان که ظهرسه شنبه به ریاست منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: بانک مسکن با قدمتی ۷۸ ساله با داشتن ۲۲ شعبه و ۲۲۲ نفر کارمند به عنوان بانک عامل در مسکن مهر توانسته بخوبی به نیازها پاسخ دهد و در پرداخت تسهیلات رتبه اول در شبکه بانکی استان را کسب کند.

حسینی بیان کرد: مانده تسهیلات بانک مسکن استان ۲۸ هزار میلیارد ریال است که در بخش مسکن مهر حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال و سایر بخشها ۱۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی بیان کرد: در بخش مسکن و ساختمان از سوی این بانک حدود ۶۶ درصد تسهیلات استان را پرداخت کرده ایم که ابلاغ کشوری حدود ۵۰ درصد بود و ما در استان از این تعهد بیشتر عمل کرده ایم.

حسینی تصریح کرد: سهم بازار از منابع استان ۹.۱ درصد است و نسبت مصارف به منابع با ۳۰.۵ درصد بالاست تا بتوانیم با تزریق منابع اعتباری به رونق بخش مسکن کمک کنیم.

وی گفت:تقویت و تحریک بازار مسکن ازطریق اجرای طرح های پس انداز، افزایش سقف تسهیلات، تضمین معاملات فروش اقساطی و سیاست اعتباری بدون سپرده با اضافه شدن صندوق یکم موجب شده سقف تسهیلات از ۲۰ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان در استان افزایش یابد که نرخ سپرده ها نیز ۱۳ درصد است.

مدیر شعب بانک مسکن استان قزوین یادآورشد: در بخش خرید مسکن هم سقف پرداختی از ۳۵ میلیون تومان به ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته و تعاونی های توزیع نیز تا سقف ۳۵ میلیون تومان می توانند اعتبار بگیرند.

وی اظهارداشت: در حوزه استفاده از فنآوری های نوین و ارتقاء سیستم های انرژی های نو در مسکن تا میزان ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات داده می شود.

در ادامه حامد مانی فر مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین اظهارداشت: با تعریف بسته های متنوع باید زمینه رونق در بخش مسکن را فراهم کنیم تا مشاغل دیگر نیز فعال شود.

حسینی اضافه کرد: مدت انتظار برای دریافت تسهیلات باید کوتاه شود تا بتوان افراد بیشتری را در این بخش وارد کرد و قیمت زمین متقاضی هم به عنوان آورده متقاضی حساب شود تا فشار کمتری به شهروندان وارد شود.

در ادامه سمیعی به نمایندگی از فرهنگیان در خصوص مشکلات پروژه ۹۰۶ واحدی فرهنگیان گفت: مجتمع ۹۰۶ واحدی پونک فرهنگیان به عنوان پروژه شاخص کشوری از نظر حجم و وسعت کار مطرح است و در آن تاکنون ۴ هزار تن میلگرد، ۱۶۰ هزارتن بتن مصرف شده و ساخت آن در ۳۱ طبقه تاکنون ۴۵ میلیارد تومان هزینه داشته است.

وی بیان کرد: برای تکمیل این پروژه ۱۲۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است که به دلیل محدودت منابع مالی معلمان این پروژه متوقف شده و نیازمند مساعدت بانک مسکن و استانداری است.

مسعود بابایی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هم گفت: تعاونی فرهنگیان به دلیل طولانی شدن پروژه با مشکلات زیادی مواجه شده و تداوم کار به صورت تعاونی شاید نتواند مسائل را برطرف کند.

وی اضافه کرد: برج سازی هزینه های ساخت را بیشتر می کند و اعضاء به دلیل بی اطلاعی از قیمت هزینه های سربار امروز دچار مسائل زیادی هستند که باید با نگاه کارشناسی و همکاری مسئولان برطرف شود.