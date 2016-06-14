تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان و خردسالان در خوی اردو زد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم کاکاحاجی بعد از ظهر سه شنبه در حین تمرینات کشتی فرنگی نونهالان و خردسالان کشور در سالن ورزشی شهید چمران خوی گفت:برگزاری اردوهای تیم ملی در استان ها، زمینه سازی برای آموزش پایه کشتی فرنگی است که بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته توسط فدراسیون کشتی صورت می گیرد.

وی مدت برگزاری این اردوها در استان ها را شش روز اعلام کرد و افزود: در هر استانی که اردو برگزار می شود، نفرات برتر همان استان گزینش شده و وارد تیم ملی می شود.

کاکاحاجی گفت: در این اردو اغلب کشتی گیران حضور دارند که صاحب مدال بوده و یا استعداد برتر استان خودشان هستند.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه های پیش بینی شده فدراسیون کشتی فرنگی کشور، اردوها بیشتر در استان های کشور برپا می شود تا تمام استان ها در کشتی فرنگی فعال شوند.

آذربایجان غربی به کانون آموزش وتوسعه کشتی فرنگی تبدیل می شود

مدیرکل ورزش وجوانان آذربایجان غربی نیز در این آیین افزود:با اجرای طرحهای استعداد یابی وآموزشهای تخصصی و فنی رتبه وجایگاه آذربایجان غربی دررشته کشتی با۱۰ رتبه ارتقاء درجایگاه بیستم کشور ایستاده که پیش بینی می شود این جایگاه سال آینده به دهم برسد.

عبدالله چمن گلی برگزاری اردوی تیم ملی وآموزشهای فنی دررشته کشتی رااولویت اول برنامه های آموزش درورزش استان اعلام کردو افزود: این استان باحضور مربیان برتروطرحهای استعدادیابی به کانون توسعه کشتی درکشورتبدیل می شود.

محمد آزادی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان خوی هم گفت: این اردو با شرکت بیش از ۱۳۰ نفر کشتی گیر فرنگی کار نونهال و خردسال از سراسر کشور برای اولین بار در استان آذربایجان غربی به میزبانی خوی برگزار شده است.

نونهالان و خردسالان برتر این اردو در دوره های بعدی اردوهای تیم ملی حضور خواهند داشت.

این اردوها در جهت اهداف دراز مدت فدراسیون کشتی کشورمان برای پشتوانه سازی تیم ملی کشتی فرنگی در استان ها برگزار می شود.