۳روستا جدید آزاد شد/نبرد در «جبیل»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، راجع برکات العیساوی عضو کمیته امنیتی شورای استان الانبار گفت: نیروهای عراقی ظهر امروز به وقت محلی موفق به آزاد سازی الجفه و العصریه در ۱۴ کیلومتری غرب فلوجه از داعش شدند.

وی افزود: در این عملیات ۱۶ داعشی به هلاکت رسیدند و چهار خودرو بمبگذاری شده منهدم شد.

العیساوی تاکید کرد: نیروهای امنیتی پس از پاکسازی این دو منطقه آماده عملیات در الحلابسه و دیگر مناطق غرب فلوجه طی ساعات آینده می شوند و تلاش خواهند کرد که غیرنظامیان را نیز نجات دهند.

وی گفت: نبردهای پاکسازی به سرعت در همه محورهای فلوجه به پیش می رود به ویژه در بخش غربی و جنوبی و شمالی این روند سریع تر است اما در سمت شرق نیز نیروها با پیشروی های خود ضربات مهلکی به داعش وارد کرده اند.

آزاد سازی ۳ روستا دیگر

منابع عراقی از آزاد سازی سه روستا دیگر در فلوجه خبر دادند و افزودند: روستاهای الزعانثه، الذیبان و العطر آزاد شده است و نیروهای امنیتی بر پل عباس جمیل مسلط شده اند.

آزاد سازی منطقه ای مسکونی در جنوب فلوجه

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای پلیس یک منطقه مسکونی در جنوب فلوجه را آزاد کرده اند و پرچم عراق را بر بالای ساختمانهای آن نصب کرده اند.

نبرد سنگین در جبیل

همزمان برخی منابع از نبرد سنگین در مناطق جبیل در جنوب فلوجه خبر دادند.

پاکسازی البو ریشه از بازماندگان داعش

اسماعیل المحلاوی فرمانده عملیات الانبار گفت: نیروهای عراقی منطقه البو ریشه در جنوب شرقی فلوجه را از لوث بازماندگان داعش پاکسازی کردند.نیروهای مهندسی در حال جمع آوری بمبهای جاده ای هستند.

وی از هلاکت ۱۱ داعشی در حملات هوایی به مواضع داعش در نزدیکی فلوجه خبر داد و افزود: نیروها مطابق طرح های نظامی از پیش تعیین شده برای آزاد سازی مرکز فلوجه حرکت می کنند.

آزاد سازی سد فلوجه

منابع امنیتی عراقی بیان کردند: نیروهای پلیس عراق نبردهای سنگینی با داعش انجام داده اند و موفق به آزاد سازی سد فلوجه به طور کامل و نصب پرچم عراق بر بالای آن شدند.

۹۰ درصد کوی شهدای اول در کنترل نیروهای عراقی

صباح النعمان سخنگوی نهاد مبارزه با تروریسم عراق گفت: نیروها در حال پیشروی به سوی فلوجه از محورهای مختلف هستند و در سه کیلومتری مرکز شهر قرار دارند.نود درصد کوی شهدای اول در کنترل نیروهاست.

انهدام مواضع دفاعی داعش در جنوب شرقی فلوجه

فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد: نیروهای لشگر هفده پیاده موفق به انهدام مواضع دفاعی داعش در جنوب شرقی شهر فلوجه شدند.