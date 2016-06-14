به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نباتی‌مقدم بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اضافه کرد: امسال فرهاد قائمیان، سیروس همتی و آرمان طیران از هنرمندان شناخته شده تئاتر کشور داوری بخش نمایشنامه نویسی جشنواره را بر عهده خواهند داشت.

وی با بیان اینکه جشنواره خصوصی تئاتر عنوان در دومین دوره برگزاری خود بخش نمایشنامه نویسی را به صورت سراسری برگزار می کند، ادامه داد: تاکنون ۳۸ متن از نویسندگان استان های مختلف برای حضور در این رقابت خصوصی دریافت شده است.

دبیر جشنواره خصوصی تئاتر عنوان در اردبیل با اشاره به مهلت ارسال آثار تاکید کرد که علاقمندان می توانند تا پایان روز ۳۰ خرداد ماه نسبت به ثبت نام و ارسال اثر از طریق سایت جشنواره به نشانی www.onvantheater.ir اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه جشنواره خصوصی تئاتر اردبیل امسال برای دومین سال در چند بخش هنری و اجرایی برگزار می شود، متذکر شد: در تلاش هستیم این جشنواره را در دوره های بعد به صورت ملی برگزار کنیم.

نباتی‌مقدم با اشاره به اضافه شدن بخش پرفورمنس و هنرهای اجرایی به این دوره بیان داشت: در این بخش هفت اثر هنری اجرا خواهد شد.

وی زمان برگزاری دومین جشنواره خصوصی تئاتر عنوان را روزهای ۱۴ و ۱۵ مرداد ماه سال جاری در اردبیل عنوان کرد و بیان داشت: این جشنواره بدون حمایت مالی نهادهای دولتی و با مشارکت هنرمندان و همراهی بخش های خصوصی برگزار می شود و توانسته است در فضای تئاتر استان اردبیل مورد توجه قرار گیرد.

دبیر این رویداد هنری با اشاره به اهداف ایجاد و برگزاری جشنواره خصوصی تئاتر عنوان اضافه کرد: این رویداد به محلی برای تجربه های نو و خلاق جوانان تئاتری تبدیل شده است.